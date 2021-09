Emozioni nel finale. Arianna Acuti appone il suo sigillo all’83’, imbeccata dal lancio lungo della statunitense Emily Jayne Garnier, abile a stoppare Daniela Sabatino nell’azione immediatamente precedente. Tutta sola, l’attaccante ex Empoli fredda di piatto la bolzanina Katja Schroffenegger ed esplode la panchina azzurra. Rischia di sciupare il vantaggio minimo il club presieduto da Lello Carlino, complice il tocco di mano in area di Sofia Colombo. Inevitabile il rigore all’85’ in favore delle toscane ma la conclusione di Martina Piemonte si stampa sul palo. Allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola il Napoli femminile coglie la prima vittoria stagionale, che coincide inevitabilmente con la terza sconfitta consecutiva per la Fiorentina.

Tre punti pesanti conquistati di misura (1-0) tra le mura amiche servono a scrollarsi di dosso i ko con l’Inter e la Roma. Cala, inesorabile, la delusione sul volto di Patrizia Panico e delle sue ragazze, mentre Alessandro Pistolesi prova a rincuorare la bretone Sarah Huchet, ex di turno come Federica Cafferata (e Sabrina Tasselli). Inondata di sincero affetto Paola Di Marino, la più baciata e abbracciata al termine della gara.

Il Napoli vince per la prima volta in serie A contro la Fiorentina (in maglia gialla), riscattando la debacle casalinga dello scorso agosto 2020. Mette i brividi bomber Sabatino, provando a sorprendere due volte Yolanda Aguirre: prima al 2’ e poi centrando il palo all’8’, pescata in maniera perfetta dalla portoghese Claudia Neto. Le napoletane subiscono la pressione di capitan Alice Tortelli e compagne, pericolose con Huchet e l’ucraina Darya Kravets. Il Napoli prende le misure e risponde con Deppy (19’) e colpisce il legno con la slovena Kaja Erzen (20’). Subito dopo tiro di Acuti deviato in angolo. Non aggancia il cross (40’) Despoina Chatzinikolaou e il primo tempo si chiude a reti inviolate.

Nella ripresa entra Federica Cafferata, con la maglia numero 77: si mette in evidenza e provoca fastidi sulla fascia destra. Le ripartenze di Erzen e di Evdokija Popadinova, subentrata a Deppy per un problema al ginocchio destro (uscita in lacrime al 55’), ravvivano la manovra. Il Napoli difende il vantaggio e scorrono senza apprensioni i tre minuti di recupero.