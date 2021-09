Il suo unico gol in serie A proprio contro la Fiorentina nell’agosto 2020 allo stadio Caduti di Brema. Poi l’infortunio e addio stagione. Ci sarà domani in campo (ore 17.30) la greca Despoina Chatzinikolaou contro le ragazze allenate da Patrizia Panico, capocannoniere per ben 14 volte e plurititolata giocatrice, ora alla giuda del club presieduto da Rocco Commisso.

«Il recupero di Deppy può essere un’arma molto importante: è un sostegno e un punto di riferimento, che concederà maggiore profondità alla squadra», spiega alla vigilia Alessandro Pistolesi. Chiavi dell’attacco affidate alla calciatrice ellenica classe 1999. «Deve aumentare l’intensità, la voglia, la grinta e la garra», suggerisce il coach azzurro, che ritroverà da avversarie Federica Cafferata, Sarah Huchet e Sabrina Tasselli, con le quali conquistò la salvezza all’ultima giornata.

«Napoli-Fiorentina arriva in un momento particolare. Entrambe le squadre a zero punti. Classifica povera e inaspettata per le toscane. Abbiamo necessità di fare risultato», osserva Pistolesi. Assenti Emma Severini, l’argentina Gimena Blanco, la camerunense Marie Aurelle Awona e Sara Tui, impegnata con la nazionale spagnola di beach soccer. Si aggiungono, poi, due tre dubbi di formazione. «Cercheremo le soluzioni giuste per affrontare al meglio la Fiorentina e arrivare ad un risultato utile, che serve veramente tanto al Napoli».

Paola Di Marino e compagne dovranno tenere particolarmente d’occhio e limitare l’esplosività realizzativa della molisana Daniela Sabatino, artefice di una tripletta a Barra e a segno anche al ritorno. «Perdere contro Inter e Roma ci sta, però il lavoro in corso sta producendo i primi frutti», afferma Pistolesi. «A Cercola ci servirà un bel po’ di cazzimma, perché è quella che in parte è mancata nelle prime due giornate. Alle ragazze ho chiesto cattiveria agonistica e determinazione, per somigliare alla concezione di squadra che ho in mente», conclude il tecnico azzurro.