Rinascita e ripartenza. All’ombra del Vesuvio si è trovato decisamente bene. Accolto nella famiglia azzurra con amicizia e cordialità, il campione d’Europa ha ricevuto e dispensato a sua volta fiducia. Ambiente congeniale e da qui la decisione di prolungare la sua permanenza al Napoli Futsal. Indubbiamente tra i protagonisti della cavalcata in serie A e la vittoria della Coppa Italia, Adriano Foglia rinnova con il club del presidente Serafino Perugino.

««Mi sento rinato da quando sono arrivato a Napoli», spiega entusiasta l’«imperatore». «Ho sentito subito un clima di grande affetto nei miei confronti e lo staff ha fatto il possibile per darmi tutto il supporto necessario e mettermi al passo con i compagni», osserva soddisfatto il laterale nato a San Paolo ma naturalizzato italiano.

Maglia numero 81 come il suo anno di nascita e 8 gol realizzati in campionato. Arrivato lo scorso anno nel mercato di riparazione, si è messo in discussione, ha apportato il suo contributo, sfoderando esperienza e qualità. «Sarà una grande avventura tornare in serie A», dichiara il 40enne, pronto a stupire nuovamente sul parquet. Elisir di giovinezza con i colori del Napoli Futsal. E poi il gol fantastico nella finale di Coppa Italia con l’Olimpus Roma e la conquista degli unici due trofei che non aveva ancora nel suo ricchissimo palmares.

«Quella di Adriano è stata una scelta romantica, una scommessa vinta. Ho sempre creduto nell’uomo e nel grande campione. È solo l’inizio di una grande rinascita. Forza Adriano, Forza Napoli», le considerazioni di patron Perugino, felice di questo nuovo viaggio insieme.