Napoli Futsal insieme per lo scudetto con Allenamento Funzionale Italia

Insieme per il terzo anno. E con un obiettivo ben preciso: mettere in bacheca lo scudetto. Si rinnova il rapporto di collaborazione tra Napoli Futsal e Allenamento Funzionale Italia. Si sogna in grande all’ombra del Vesuvio verso ambiziosi traguardi. Capitan Fernando Perugino e compagni affidati alle mani sapienti di Claudio De Michele e Mirko Esposito, ai quali si aggiunge anche Salvio De Michele nell’ottica di una sinergia sempre più proficua. E allora sorrisi, foto di rito e la sciarpa logata tra le mani a suggellare molto più di una intesa sportiva.

Partnership. «La professionalità e la competenza dello staff sono alla base di un lavoro che siamo convinti ci porterà sempre più lontano», asserisce convinto il direttore generale Pasquale Scolavino. «Quando si lavora in perfetta sintonia, ed è stato così dal primo giorno, c’è solo da guardare avanti con la massima fiducia», ammette il dg partenopeo.

Preparazione atletica. «Monitoriamo quotidianamente il lavoro, ricavandone informazioni molto utili per valutare sia la qualità che la quantità di quanto fatto. Questa raccolta di dati fornisce feedback utili non solo per valutare il presente ma soprattutto per modificare i carichi di lavoro nei giorni che seguono», spiega Claudio De Michele. Metodo consolidato. «In Allenamento Funzionale Italia la programmazione è un punto chiave: se sbagli a programmare, hai pianificato un fallimento. Ecco il motivo per cui trattiamo ogni giocatore in funzione delle sue esigenze e caratteristiche, delle sue disfunzioni e squilibri: individualizzare gli allenamenti al di fuori dal rettangolo di gioco è il segreto per raggiungere la forma che non hai mai avuto».

Nulla lasciato al caso e cura meticolosa dei dettagli. «AFI è una azienda la cui mission si sposa appieno con la progettualità del Napoli Futsal», osserva De Michele. «Il presidente Serafino Perugino ha allestito un roster di grande spessore, mettendoci nelle condizioni migliori per lavorare».

Gioco di squadra. «Ho avuto modo di stabilire un eccellente rapporto con il team, lo staff tecnico e quello dirigenziale, sarà lo stesso anche con i nuovi arrivi. Desidero ringraziare il presidente Serafino Perugino per la stima espressa nei miei confronti. Non vedo l’ora di ricominciare e mettere tutti nelle condizioni per raggiungere il massimo», conclude fiducioso De Michele.