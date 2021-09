Assist e fucilate. Si è ripreso la sua maglia e il numero 4 torna ben visibile sul parquet. E’ mancato non poco l’apporto del centrale difensivo argentino nella cavalcata trionfale dello scorso torneo ma l’infortunio che l’ha tenuto fermo ai box è ormai un lontano ricordo. Non semplice ripartire dopo la lesione del legamento crociato anteriore che ha interessato il ginocchio destro ma hanno prevalso forza di volontà e motivazioni. Renzo Alfredo Grasso assicura di essere già pronto per l’esordio in trasferta contro l’Italservice Pesaro, in programma il 9 ottobre, che coinciderà con lo storico debutto del Napoli Futsal in serie A.

«Mi è capitato un evento spiacevole, che mi ha costretto a rinunciare al finale di stagione», spiega il classe 1994. Dicembre 2020 davvero terribile per il carro armato sudamericano. Con il Cataforio il suo ultimo match giocato. «Ho seguito lo straordinario percorso dei miei compagni di squadra, che hanno stravinto il campionato di A2 e la Coppa Italia di categoria». E il tecnico Piero Basile potrà ridisegnare e sistemare al meglio la difesa con il ritorno in campo del Carucha. «Desidero ringraziare la società e il presidente Serafino Perugino per il sostegno espresso e la concreta vicinanza», ammette Renzo, vera locomotiva nella ripartenza.

«Sono contento e conto di raggiungere gli obiettivi stagionali con questo bellissimo gruppo». La calma e l’affetto di familiari e amici hanno giovato in misura determinante nel processo di ristabilimento. «Lascio alle spalle un periodo difficile. Ho superato l’ostacolo e non vedo l’ora di debuttare in serie A», esterna convinto. Collettivo compatto e di spessore: sarà facile integrarsi e intendersi. «Ho da imparare», precisa Grasso con la solita umiltà che lo contraddistingue. «Sono fortunato ad avere al mio fianco grandissimi giocatori con molta esperienza».

Cercola si prepara in vista del 12 ottobre, quando Ciampino Aniene sbarcherà in Campania per la seconda giornata. «Aspettiamo il pubblico al palazzetto. Causa Covid-19, purtroppo, non c’è stato modo di giocare insieme alla nostra gente. Mi auguro che quest’anno i tifosi possano dare quel contributo che sicuramente ci permetterà di arrivare in alto», auspica convinto il ritrovato Grasso.