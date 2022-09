«Trasformare l'azzurro in tre colori». E’ questo l’obiettivo del Napoli Futsal, che non nasconde sogni e ambizioni. In Sala Giunta la presentazione di capitan Fernando Perugino e compagni, pronti al debutto in campionato venerdì 23 settembre contro Pistoia (ore 20.30) a Cercola. Da squadra di quartiere, allora Futsal Fuorigrotta, a team rappresentativo e identificativo della città. Percorso lungo ma costante, destinato a crescere ancora senza limiti. Si è spinto oltre le colonne d’Ercole il presidente Serafino Perugino, novello Ulisse dantesco del terzo millennio, superando le frontiere (come il noto brand musicale Frontiers) della passione e dell’entusiasmo. E allora la compagine azzurra del calcio a 5 si mostra come esempio positivo per l’urbe di Partenope, un modello di organizzazione ed efficienza.

Tricolore. Manca il titolo di campione d'Italia da 32 anni, ma all’ombra del Vesuvio si lavora alacremente per coronare l’aspirazione massima mai sottaciuta. «Siamo orgogliosi del percorso di crescita.

Noi napoletani abbiamo una marcia in più. Non mancano passione e creatività, aggiungendo quei valori tramandati da papà Fernando Perugino nel nostro fare quotidiano», dichiara convinto l’imprenditore-patron a Palazzo San Giacomo. «Serietà e abnegazione sono nostri compagni di viaggio. Celebriamo i 28 anni di vita e attività della Frontiers, ormai siamo ai livelli più alti della competitività. E Napoli è diventato un brand riconoscibile nello sport», prosegue Perugino senior.

«Siamo al secondo anno in serie A con un roster capace di vincere il campionato», assicura fiducioso il presidente, ricordando la «virtuosità del progetto». Premesse convincenti e poggiate su solide basi. «Il Napoli Futsal non è una meteora. Vogliamo vincere e arrivare ai massimi livelli nel calcio a 5», argomenta Perugino, che ringrazia l’assessore allo sport e alle pari opportunità, Emanuela Ferrante «per la vicinanza: mi ha inorgoglito la sua presenza, testimonianza che Palazzo San Giacomo crede nel progetto del Napoli Futsal. Dimostrazione evidente di una partenza per creare qualcosa di bello per Napoli e i napoletani».

David Marin Ortega in versione Rafa Benitez. Entrambi entrenador di Madrid, subito in sintonia con l’ambiente. «Napoli è una città particolare, caratterizzata da una bellezza diversa. E il Napoli Futsal è una realtà che si è inserita a pieno titolo in tale contesto. Una fortuna essere qui. Daremo il nostro contributo, lavoreremo bene e punteremo allo scudetto. Il nostro è un progetto meraviglioso», avverte il classe 1971, alla sua seconda esperienza in azzurro, dopo quella maturata con il Lollo Caffè Napoli.

(Casa) Comune. «Un orgoglio avervi qui, un piacere avervi conosciuto», afferma Ferrante, esponente pentastellata della Giunta Manfredi. «Quella dello scorso anno una impresa eccezionale». Quarto posto nella regular season e semifinale playoff disputata. «Una mente illuminata arriva sempre a realizzare il risultato», riferisce l’assessore Ferrante, riferendosi al presidente Perugino. «Sarebbe bello accogliervi in un palazzetto, ma le difficoltà impiantistiche non lo consentono al momento. Ho fatto comprendere alla Giunta la validità del progetto Napoli Futsal. Sarebbe l'ideale avere la città come questa squadra così organizzata, però le difficoltà sono enormi, perché veniamo da decenni in cui la città era allo sbando. Seguirò gli azzurri, perché la squadra è un orgoglio cittadino».

#TiamoNapoli. Strappa due promesse Serafino Perugino. «La presenza dell’assessore Ferrante al Centro Sportivo Cercola all’esordio stagionale contro Pistoia e l’impegno dell’Amministrazione comunale a lavorare per una casa del Napoli Futsal, una struttura da gestire: ho pazienza e voglia di aspettare», asserisce il numero uno azzurro, animato da ottimismo e fiducia. Il Napoli delle eccellenze del parquet reclama un impianto in città. Richiesta lecita che va assecondata. «Da un anno ragioniamo insieme», confessa Ferrante.

Cholito. Il Napoli Futsal come il Napoli di Luciano Spalletti. Javier Adolfo Salas proverà a fare il Giovanni Simeone della situazione. Humberto Honorio ha vinto in carriera 9 scudetti: punterà a mettere in bacheca il decimo. Così come Massimo De Luca, napoletano doc (concittadino di Attilio Arillo e Luca De Simone), vorrà imporsi con la squadra del suo cuore. «Innamorato sempre di più», al via la campagna abbonamenti per riempiere il Centro Sportivo Cercola. Si giocherà sempre di venerdì. Scalda il motore Rodolfo Fortino, con Nicola Ferri coppia collaudata per guidare l’under 19 anche nel 2022-2023. «Le aspettative sono alte. Lavoriamo quotidianamente per alzare l’asticella», dice capitan Fernando Perugino. «Gioco di squadra e affiatamento.

Accompagnati dalla cultura del lavoro. Compatti, uniti e feroci. Napoli è passione e cuore», chiosa il presidente Perugino.