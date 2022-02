«Sarà l’Inter a vincere lo scudetto, anzi il Napoli». Parola di un tifoso rossonero doc. Scherza, sorride e avanza le sue previsioni Piero Basile. Al termine dell’incontro con il Ciampino Aniene il ricongiungimento familiare. «Sono tornato da Roma in aereo. Volo delle 21 in direzione Bari. Ho visto soltanto gli ultimi 25 minuti di Salernitana-Milan», racconta l’allenatore di Martina Franca. I granata di Davide Nicola hanno fermato la capolista all’Arechi. «Rossoneri, nerazzurri e azzurri sono stabilmente nelle prime tre posizioni della classifica. Il quarto posto se lo giocano Juventus e Atalanta ma prevarranno i bianconeri», asserisce convinto il tecnico pugliese.

Il suo Napoli Futsal si gode il momento. Alle spalle di Syn-Bios Petrarca e dell’Italservice Pesaro ci sono capitan Fernando Perugino e compagni. «E’ davvero una bella sensazione ritrovarsi al terzo posto», dichiara orgoglioso Basile. «Meritavamo almeno una vittoria contro la capolista o i campioni d’Italia in carica». Vanno stretti i pareggi interni maturati contro le due di testa. «Abbiamo prodotto molto e abbiamo recuperato l’inizio sottotono in campionato per tante attenuanti (nuovi giocatori, primo anno in Italia e in serie A, Covid-19). Dopo il derby vinto con la Feldi Eboli è arrivata la svolta. Abbiamo perso soltanto con l’Olympus Roma: eravamo falcidiati dal Coronavirus. Bottino entusiasmante di 8 successi e 5 pareggi», ricorda Basile.

Febbraio di fuoco e quarta partita di fila. «Abbiamo affrontato a stretto giro le prime due della classe e la quarta in classifica in sei giorni. Dobbiamo essere bravi a mantenere intensità ed energie mentali», avverte il coach azzurro. Temeva il calo della brillantezza (mentale più che fisica) dei suoi fuori casa contro Ciampino. «La squadra ha disputato una prestazione tosta e seria. Ha sorpreso tutti, macinando gioco sin dall’inizio, pressando gli avversari. Le insidie maggiori sono gli infortuni dietro l’angolo», spiega, rammentando il fitto calendario.

«Giochiamo martedì 22 contro l’Opificio Cmb Matera e venerdì 25 contro Vitulano Manfredonia». Sempre a Cercola, sempre alle ore 20. «Dobbiamo uscire dalla contesa senza infortuni. È l’aspetto più importante. Dobbiamo spingere e continuare a macinare punti, che poi ce li ritroveremo». Basile traccia la rotta. «In questo momento stiamo bene. Le squadre iniziano a pensare alle partite che contano. Tra un mese ci sarà la Final Eight di Coppa Italia. Le big intensificano le prestazioni e quella con il Pesaro sembrava una sfida playoff. Si alza il livello».

Lunedì di lavoro. «Domani la ripresa degli allenamenti. Dobbiamo valutare le condizioni dello sloveno Nejc Hozjan e del portoghese Bruno Coelho. Giochiamo contro una formazione che sta facendo bene. Se vinciamo anche contro Matera, consolidiamo l’attuale classifica. Ragioniamo partita dopo partita. Pensiamo a vincere e faremo i conti soltanto alla fine», conclude fiducioso Basile. Il Napoli Futsal non vuole affatto mollare il suo posto al sole.