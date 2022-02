Prova di forza. Tra le grandi della serie A c’è il Napoli Futsal. Capitan Fernando Perugino e compagni hanno disputato una partita fantastica contro i campioni d'Italia, abili a riacciuffare un match che volgeva alla fine soltanto a 10 secondi dalla sirena. Prestazione da incorniciare quella degli azzurri, che hanno travolto i biancorossi nel primo tempo con il doppio vantaggio targato dal portoghese Bruno Coelho e da Rodolfo Fortino, poi il gol di Mauro Canal e il pari in extremis di Lucas Javier Bolo.

Pareggio beffa. Il 2-2 rende consapevole della propria forza il club presieduto da Serafino Perugino. «Il rammarico è normale», ammette Piero Basile. «Abbiamo mancato la rete del definitivo 3-1, ma sappiamo di essere al livello delle più forti». Ovvero la capolista Syn-Bios Petrarca e l’Italservice Pesaro. Sorriso amaro per l’allenatore di Martina Franca. «Motivati alla vigilia della doppia sfida. Dobbiamo continuare a lavorare, rivedremo la superiorità numerica», assicura l’allenatore pugliese. E poi il debutto di Dian Luka. «Non ancora in perfette condizioni, deve integrarsi nel gruppo». In sostanza Napoli delle meraviglie. «Sono contento della prestazione dei ragazzi», asserisce convinto Basile.

Gli azzurri hanno ritrovato lo scugnizzo di Pianura. E si è visto il suo contributo sul parquet. Napoli quasi perfetto, cinto d’assedio il Pesaro. «Siamo rammaricati, ma quanto fatto ci dà tanta forza, perché di fronte avevamo i detentori del titolo», ricorda Attilio Arillo. «Siamo una grandissima squadra e l’abbiamo dimostrato contro Padova e Pesaro», ribadisce il numero 9. «Sono contento a metà». Non nasconde un pizzico di delusione. «Ora dobbiamo rialzare la testa, perché c’è l’impegno imminente del PalaTarquini, dobbiamo proseguire su questa linea», conclude Arillo.

Sabato 19 febbraio Napoli impegnato in trasferta contro Ciampino Aniene (ore 15). All’andata terminò 4-4 a Cercola. Un'altra vittoria mancata.