La beffa nel finale. Napoli Futsal avanti nel punteggio (2-3) con la tripletta di uno scatenato Rodolfo Fortino. A 2’40” dal termine l’episodio che cambia il corso della gara. Il doppio giallo rimediato dal centrale difensivo argentino Renzo Grasso lascia gli azzurri con un uomo. «Partita complicata e lo sapevamo alla vigilia. Abbiamo affrontato una compagine che al momento è una delle migliori del campionato di serie A per il suo stato di forma. E’ in netta risalita, ha fatto cinque risultati utili in questo 2022. Una squadra che lotta con il coltello tra i denti per tirarsi fuori dai bassifondi della classifica», spiega il tecnico Piero Basile.

«Abbiamo fatto una buona partita, quanto dovevamo in un campo difficile», osserva l’allenatore di Martina Franca. «Abbiamo concesso poco e se non ci fosse stato quell’episodio, molto probabilmente avremmo portato a casa la vittoria», ammette convinto Basile. «Ha inciso, purtroppo, l'espulsione, lasciandoci due minuti (proprio quelli finali del match) in inferiorità numerica».

E poi si è aggiunto il rigore a 1’07” dalla sirena. «Un rimpallo ha causato il penalty, quando mancavano esattamente 8 secondi alla fine della superiorità numerica», ricorda il coach del Napoli. «Non possiamo rimproverarci nulla. Gli episodi, purtroppo, sono parte di questo sport». Il pivot Arlan Pablo Vieira autore del 3-3. «Non siamo più riusciti a condurre il risultato in porto come stava maturando in nostro favore. Sfortunato davvero il rimpallo che ha cagionato il penalty: il pallone è carambolato sul braccio di Dian Luka», conclude Basile.

Gli azzurri hanno raccolto soltanto un punto in Veneto. Il pareggio non soddisfa appieno il club presieduto da Serafino Perugino, che già pregustava il successo e il primo posto.

Venerdì 18 marzo (ore 20) al Centro Sportivo Cercola l’anticipo di quanto si riproporrà alla Final Eight di Coppa Italia. Prove generali tra Napoli Futsal e Olimpus Roma, entrambe finaliste della rassegna tricolore nello scorso anno in serie A2. Sarà la 23esima giornata di campionato ma la testa già corre a Salsomaggiore Terme.