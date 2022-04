Riparte venerdì 15 aprile il campionato di serie A. In programma il super derby contro la Sandro Abate Avellino a Cercola. Si preannuncia una prima serata da non perdere (ore 20). In attesa della ripresa delle ostilità (sportive s’intende, vista la sanguinosa guerra in Ucraina, causata dalla Russia), capitan Fernando Perugino e compagni si godono il secondo posto solitario alle spalle dell’Italservice Pesaro. Divario minimo di due lunghezze, merito del 2-3 maturato al PalaTorrino.

«Vittoria fondamentale contro Todis Lido di Ostia, forse una delle più importanti del campionato. Sapevamo di giocare contro una squadra che sta lottando con il coltello tra i denti per non retrocedere. E proprio queste compagini fanno punti in ogni partita: parlano i dati. Successo in un campo difficile, anche dal punto di vista ambientale, perché è una formazione che vuole salvarsi e mette sul parquet tutte le armi possibili», spiega soddisfatto il tecnico Piero Basile.

«Vittoria meritata, condotta dall’inizio alla fine in maniera esemplare, siamo sempre stati in vantaggio», ricorda l’allenatore di Martina Franca. «Il match si è riaperto soltanto all’ultimo minuto per una nostra piccola ingenuità sul retropassaggio al portiere Marcio Ganho. Abbiamo centrato quattro-cinque pali. Gara importante, perché abbiamo subito voltato pagina dopo l’eliminazione dalla Final Eight di Coppa Italia», osserva il coach pugliese. «Eravamo chiaramente rattristati, con il morale sotto i tacchi. La prestazione ha dimostrato la forza degli azzurri sia mentalmente che dal punto di vista tecnico, così come in tutte le sue componenti. Bellissima vittoria».

Sfida bis all’Olimpus Roma. Tre punti agevoli tra le mura amiche, ko a Salsomaggiore Terme. Quarti fatali. «Incontro equilibrato. In queste manifestazioni passa chi sbaglia meno. Abbiamo commesso qualche leggerezza sul primo e sul secondo gol. Incide il fattore emozionale», avverte Basile. «Stavamo conducendo la partita nel primo tempo, in vantaggio 1-0, sfiorando più volte il raddoppio. L’inerzia era a nostro favore, come nel turno della regular season. Abbiamo incassato a freddo la rete del pareggio dopo 15 secondi del secondo tempo, perdendo forse un po’ di fiducia e i capitolini hanno acquisito consapevolezza».

Non è bastata la solita risposta. «Abbiamo provato a reagire e a spingere dopo l’1-1, mancando di poco il nuovo sorpasso. Alla prima occasione la Roma è andata sul 2-1. I ragazzi si sono trovati leggermente impreparati ad affrontare una situazione inedita, perché veniamo, -è bene ricordarlo-, da 16 risultati utili consecutivi». Scenario inaspettato. «I ragazzi si sono affidati a soluzioni individuali senza sortire gli effetti sperati. Abbiamo imparato la lezione e capito che dobbiamo ulteriormente alzare il livello, soprattutto in vista delle finali scudetto, attivando tutte le nostre potenzialità», asserisce la guida del Napoli Futsal.

Sosta Nazionali. «Possiamo recuperare lo sloveno Nejc Hozjan, in attesa che ritorni il portoghese Bruno Coelho, campione d’Europa bis», conclude Basile. Proseguono regolarmente gli allenamenti, nonostante l'assenza di due pedine fondamentali.