Rocambolesco e spettacolare. Lo show della domenica ha entusiasmato tifosi e appassionati. Il confronto avvincente tra Napoli Futsal e Syn-Bios Petrarca va al di là del punteggio (4-4). «Proviamo un mix di rabbia e orgoglio, consapevoli di aver dominato la prima della classe ma abbiamo mancato di poco il successo, riferisce Piero Basile. Capitan Fernando Perugino e compagni hanno chiuso il girone di andata con 25 punti in 15 giornate, ottenendo 7 vittorie, 4 pareggi e incassando altrettanti ko.

Fino al 34esimo minuto gli azzurri avevano pregustato il sapore dell’ottavo sigillo stagionale. «C’è molto rammarico da parte nostra. Abbiamo fatto un secondo tempo incredibile. Siamo stati bravi a costruire il doppio vantaggio», spiega il tecnico pugliese. «Abbiamo difeso benissimo con il portiere di movimento per due minuti e mezzo ma abbiamo subìto il tiro di Jefferson da distanza siderale. Il Petrarca Padova ha grande qualità». Bianconeri abili a rimontare. «Abbiamo rubato qualche pallone ma non siamo riusciti a segnare. Dobbiamo essere felici di quanto fatto. Il Napoli meritava nettamente di vincere. Sul 4-4, però, abbiamo rischiato anche di perdere».

Si chiude il girone di andata con la certezza già acquisita della Final Eight di Coppa Italia. Il bilancio non può che essere positivo. «Abbiamo affrontato a testa alta la prima della classe. Padova ha perso solo con l’Italservice Pesaro. Abbiamo assaporato la vittoria. Ce la siamo giocata a viso aperto», osserva soddisfatto a metà Basile. «Dall’esito di questa gara comprendiamo il nostro valore: siamo vicini alle squadre di vertice. Dobbiamo continuare a lavorare così, correggendo gli errori commessi».

E arrivano i complimenti avversari. «Il Napoli ha un quintetto di livello mondiale», asserisce Luca Giampaolo, guida dei patavini. «A Cercola abbiamo giocato alla pari con gli azzurri. Potevano essere tre punti di platino e non d’oro. Vincere in casa del Napoli è difficilissimo».

Il presidente Serafino Perugino, il direttore generale Pasquale Scolavino e l’intera squadra si stringono intorno all’allenatore Piero Basile per la dipartita del suocero Antonio, conosciuto da tutti a Martina Franca come Tonino. Mercoledì 16 febbraio nuovamente in campo contro i titolati marchigiani tra le mura amiche.