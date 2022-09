Storia infinita. Si anima la vigilia pre-campionato con un giallo internazionale. Il club presieduto da Serafino Perugino ha preso atto che il giocatore sloveno Nejc Hozjan, tesserato per il Napoli Futsal fino al 30 giugno 2025, è stato presentato dalla squadra spagnola Noia Portus Apostoli FS.

E il video sulla pagina Facebook, dal titolo «Estoi aquì» conferma le perplessità degli azzurri, pronti ad iniziare per il secondo anno consecutivo il campionato di serie A, in programma venerdì 23 settembre contro la neopromossa Pistoia al Centro Sportivo Cercola.

In merito a tale vicenda, la società partenopea ribadisce che continuerà ad intraprendere tutte le azioni legali, in ogni sede, per difendere l'immagine e i diritti del Napoli. E nel mese di agosto non è mancatala una lettera aperta indirizzata a Luca Bergamini, presidente della Divisione Calcio a 5.

Non cede né retrocede di un millimetro il patron Perugino. «Andare fino in fondo in questa vicenda non è solo una battaglia della nostra società ma di tutto il movimento. Non ci fermeranno, vogliono il braccio di ferro», tuona il numero uno azzurro. «Sappiamo di avere ragione e lo dimostreremo», argomenta convinto il presidente napoletano, che assicura. «Così finirà una volta e per sempre questo modo di agire dei tesserati mal consigliati da agenzie di rappresentanza sportiva»», avverte. «Invece di tutelarli, li indirizzano verso gravi errori, che comporteranno notevoli danni economici ai loro assistiti», conclude piccato Perugino.