Sogno azzurro. «Il Napoli non si ferma più. E’ questo l’aspetto più importante», rivendica orgoglioso Rodolfo Fortino. Undici risultati consecutivi, dieci vittorie e terzo posto in classifica (35 punti). Viaggia in media con un gol a partita il pivot classe 1983, che ha realizzato diciannove reti in altrettante partite. «Siamo reduci da una striscia di cinque partite ravvicinate. Abbiamo sempre dato il massimo. Dobbiamo procedere così», avverte fiducioso il numero 20 del club presieduto da Serafino Perugino.

Consapevolezza. «La mentalità è fondamentale nello sport. Poi abbiamo aggiunto qualità. Dobbiamo lavorare e tenere sempre i piedi per terra», argomenta Fortino. Al primo anno in serie A il Napoli Futsal si sta rivelando una formazione di vertice. «Conta soltanto vincere e conquistare sempre i tre punti. Per lo scettro di capocannoniere vediamo», scherza Fortino.

Tour de force alle spalle. «Altra prova di grande maturità della squadra contro i pugliesi. Abbiamo concesso veramente pochissimo al Vitulano Manfredonia», osserva il tecnico Piero Basile. Capitan Fernando Perugino e compagni torneranno sul parquet sabato 5 marzo (ore 18.30) a Salsomaggiore Terme contro Meta Catania. «Abbiamo bisogno di recuperare: in dodici giorni abbiamo giocato con Syn-Bios Petrarca, Italservice Pesaro, Ciampino Aniene, Opificio Cmb Matera e Vitulano Manfredonia, le cinque squadre che sono nelle prime posizioni», ricorda l’allenatore di Martina Franca.

Gli azzurri chiudono un febbraio intenso, raccogliendo due pareggi contro la capolista e i campioni d’Italia, mettendo in cassaforte tre vittorie consecutive.