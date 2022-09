Rafael de Souza Novaes. Chiamatelo più semplicemente (e rapidamente) Rafinha. Ultimo colpo di mercato per il Napoli Futsal, che si prepara all’esordio in campionato venerdì 23 settembre (ore 20.30) al Centro Sportivo Cercola contro la neopromossa Pistoia. E una settimana prima la quarta amichevole stagionale in Spagna contro Palma Futsal, già vicecampione della Liga, che sarà impegnata in Champions League.

Ancora tu. Il laterale brasiliano classe 1988 ritrova il tecnico David Marin Ortega, con il quale vinse la Supercoppa alla Luparense. «E’ un grande allenatore, con cui ho già avuto il piacere di lavorare», spiega il giocatore di San Paolo.

Organico completo. Si presenta con 23 gol realizzati nella passata regular season. Ex Petrarca Padova, Rafinha aggiunge valore al club presieduto da Serafino Perugino. Stringe la sciarpa azzurra e dichiara così. «Sono molto felice di abbracciare questo progetto». Inizia una nuova avventura all’ombra del Vesuvio.

Arrivare in alto. Note le ambizioni del gruppo capitanato da Fernando Perugino al secondo anno in serie A. «Dobbiamo collaborare tutti insieme per tagliare i nostri traguardi e vincere tutto», asserisce convinto Rafinha. Rosa composta da eccellenze, desiderose di migliorare il quarto posto in classifica.

Trascorsi. Profilo internazionale: Corinthians, Intelli, Al Qadsia (in Kuwait). Infine Real Rieti e Petrarca Padova. «Il Napoli Futsal è una compagine con validi atleti», conclude Rafinha, talento del parquet, pronto a mettersi in luce anche nell’urbe di Partenope.