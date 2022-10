Da capogiro. Inebria con le sue giocate, tramortisce l’avversario di turno. Concede poco, capitalizza molto. Colpisce, incassa e demolisce. Tipico di un pugile, che nel momento decisivo esce dall’angolo e va all’assalto. Napoli Futsal sfolgorante e sfavillante. E poi infiamma al punto giusto i tanti spettatori intervenuti al Centro Sportivo Cercola. Ampia platea in un palazzetto brulicante di 700 cuori appassionati del calcio a 5 e appagati da uno spettacolo unico.

«Abbiamo condotto il derby per lunghi tratti», dichiara soddisfatto capitan Fernando Perugino. «Dopo il momentaneo pareggio del Real San Giuseppe sono emerse la nostra forza e la nostra qualità, tanto da essere cinici nel conquistare la vittoria», ricorda il numero 6. «Sul parquet è stata una battaglia sportiva, perché i gialloblu avevano necessità di fare punti». Real San Giuseppe battuto 3-2.

No limits, no stop. «Il Napoli vuole continuare a vincere e il gruppo ha fatto la differenza. Tutti quelli che sono entrati in campo hanno sfoderato fame e grinta fino all’ultimo minuto. Abbiamo respinto ogni assalto e ci siamo meritati il successo», completa il discorso il difensore classe 1996.

Palla in buca. Realizza un capolavoro balistico Massimo De Luca, che regala il 2-1. Tocco morbido, traiettoria angolata. Sorprende tutti, non solo Jurij Bellobuono. «E’ stato un gran gol, un gesto istintivo. Ho provato la giocata ed è venuta bene. Sono contento», riferisce il mancino napoletano. Si avvicina alla tribuna, fa esplodere la torcida, chiede di aumentare i decibel e viene subito accontentato. E poi mostra fiero il 7, ovvero il numero della sua maglia. Per la gioia della fidanzata Ilaria e dei suoi genitori.

«Impossibile pensare di giocare una partita facile contro una signora squadra. Il pubblico si è divertito, perché è stato una bellissimo match». Fantastico ed emozionante anche l’abbraccio con super Fortino. «Abbiamo giocato una grande partita, siamo sempre stati avanti», afferma il classe 1987, con un sogno nel cuore. «Tre punti meritati che ci danno ulteriore fiducia per il prosieguo del campionato». Svelato un simpatico retroscena. «Chi perdeva, pagava una pizza. Tocca a Vinicius Duarte onorare la scommessa», ride di gusto De Luca.

«Abbiamo sofferto ma siamo contenti del trionfo», sintetizza così il tecnico spagnolo David Marin, riconoscendo il valore del Real San Giuseppe. «La migliore prestazione di inizio stagione, la fase migliore l’avvio di secondo tempo, avremmo meritato di passare in vantaggio», argomenta l’allenatore Fausto Scarpitti. «Come spesso accade, prendiamo traverse, seguono miracoli del portiere e gli avversari segnano. Dispiace perché non meritavamo di perdere», rimarca il coach gialloblu. «La partita è stata equilibrata e il risultato non è giusto. L’arbitraggio purtroppo non è stato all’altezza della situazione», conclude rammaricato Scarpitti.