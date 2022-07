Nuovo corso. Sale le scale del Centro Sportivo Cercola insieme al capitano Fernando Perugino. Un giro nell’impianto per verificare la validità della struttura riqualificata in occasione delle Universiadi 2019. Sullo sfondo la gigantografia di Diego Armando Maradona. Il successore di Piero Basile sulla panchina del Napoli Futsal è lo spagnolo David Marín Ortega.

Ritorna dopo tre anni in Campania il plurititolato tecnico di Madrid, che nel recente passato ha allenato il Napoli Calcio a 5 del patron Ciro Veneruso, che decise di rinunciare all’iscrizione in serie A.

«È un piacere tornare a Napoli», le prime parole del classe 1971. «Si percepisce subito il calore del pubblico in questo palazzetto», spiega. «Il progetto del Napoli Futsal mi emoziona tantissimo, sono molto contento di essere ritornato», ammette, rassicurando ambiente e tifosi. «Punteremo in alto», afferma fiducioso l’entrenador. «Il presidente Serafino Perugino sta imbastendo una struttura importante con una grande rosa», osserva soddisfatto. E per il prossimo campionato un desiderio da realizzare. «Vorrei un palazzetto gremito di napoletani, pronti a sostenere gli azzurri», auspica Marin.

Carriera. Giocatore prima e coach poi. Un percorso costellato di successi, cominciato sul parquet al Cartagena, inizialmente vice di Tino Perez, a seguire capo allenatore. Con l’Inter Movistar la Coppa Intercontinentale conquistata nel 2010-11. Inoltre l’esperienza in Kuwait con l’Al Yarmouk, intervallata dal trionfo della Coppa di Russia con la Dinamo. In Italia lo scudetto e la Supercoppa con la Luparense. Eletto terzo miglior allenatore al mondo (Futsal Awards), vincitore della Panchina d’Oro, miglior allenatore all’estero (Anefs).