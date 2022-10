In attesa del primo derby stagionale in serie A contro il Real San Giuseppe (venerdì 14 ottobre ore 20.30) e della sfida tra bomber, Rodolfo Fortino versus Alessandro Patias, è scattata la stagione sportiva del Napoli Futsal under 19 con il primo successo interno dei giovani azzurri. Tra le mura amiche del Centro Sportivo Cercola capitan Alessandro Perugino e compagni si sono aggiudicati il confronto con il Benevento (3-2).

«Un ottimo primo tempo, subito 3-0, poi siamo calati. Inizieremo a trovare la giusta intensità», racconta soddisfatto il tecnico Nicola Ferri. Avvio positivo con i sanniti, vincitori della regular season 2021-2022, contro i quali maturò l’ultima vittoria sul parquet. «E’ partito finalmente il campionato. Stiamo lavorando già da tanto e ci auguriamo sia un’altra bella avventura. C’è stato un piccolo ricambio, su questa scia continueremo il nostro percorso, sperando di divertirci», auspica fiducioso il vice di David Marin.

Vittoria di misura contro il Benevento. «Squadra tosta, vedremo di volta in volta la stagione cosa ci dirà», prosegue Ferri. Ad aprire le marcature Perugino junior, aggregato alla prima squadra: giocherà da fuori quota nell’under 19. Poi le reti di Nicolas Aviello e Lorenzo Franzese a completare l’opera. Funziona bene il collaudato duo Nicola Ferri e Rodolfo Fortino, procede al meglio il percorso condiviso in panchina con il plurititolato pivot. «Siamo al secondo anno insieme, stare con lui è entusiasmante. Chissà se in futuro ci ritroveremo insieme su una panchina senior. Ripartiremo dalle certezze che abbiamo e sono sicuro che i nuovi ci daranno una grossa mano», conclude Ferri, desideroso di fare nuovamente bene con i ragazzi che un giorno non troppo lontano andranno a comporre la prima squadra.