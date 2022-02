Terzo posto consolidato. Napoli Futsal delle meraviglie e super Rodolfo Fortino stendono l’Opificio Cmb Matera 6-3. Nel quarto incontro ravvicinato di febbraio il club presieduto da Serafino Perugino raccoglie la seconda vittoria consecutiva, dopo i due brillanti pareggi tra le mura amiche. Non avvertono stanchezza gli azzurri, che volano a 32 punti in classifica e lasciano i lucani a quota 28.

Rientra l’argentino Renzo Grasso e la doppia parata di Marcio Ganho dopo 48 secondi su Giovanni Pulvirenti introduce il turno infrasettimanale. Bastano 4 minuti e 28 secondi a Dian Luka Barbieri Miotto per firmare il primo gol in azzurro. Si rivela prezioso l’acquisto brasiliano, arrivato nella finestra invernale di mercato. Opificio avversario scomodo, reduce dal 2-2 tre giorni fa con i campioni d’Italia: stesso risultato conseguito dai ragazzi di Piero Basile a Cercola contro l’Italservice Pesaro. Centrali difensivi protagonisti con le loro doppiette: ad Humberto Honorio ha risposto Josete. E lo spagnolo Josè Manuel Fernandez Valor prova a sorprendere la retroguardia azzurra. Vicino al pareggio il pivot francese Abdessamad Mohammed: Ganho vigila al 12’. Corre ai ripari il tecnico di Martina Franca, chiedendo timeout (12’20”): subito messe in pratica le sue indicazioni sul parquet. Rodolfo Fortino capitalizza l’assist di capitan Fernando Perugino (2-0 al 13’51”). Si rende protagonista due volte l’estremo difensore del Napoli: sventa la punizione cagionata dal tocco di mano di Perugino junior a 5’36” dall’intervallo e depotenzia il tentativo ravvicinato di Pulvirenti (17’).

Clamorosa la chance non concretizzata da Fortino a porta vuota. Al 16’ il pivot numero 20 non punisce i lucani, dopo la sortita offensiva di Miguel Weber. Rientra in partita la compagine di Lorenzo Nitti con Pulvirenti, abile a sfruttare l’errore del brasiliano Luis Felipe Naibo Turmena a 5 secondi dalla fine del primo tempo. Passivo dimezzato dagli ospiti in completo bianco (2-1).

In avvio di ripresa soffrono i padroni di casa, poi escono alla distanza e agguantano l’intera posta in palio. Il palo di Mohammed dopo 41 secondi preludio al 2-2 siglato da Damian Stazzone (22’43”) su errore di Fortino. Le prove generali di Dian Luka si rivelano efficaci. Weber si salva una volta ma non può nulla sul secondo tentativo del laterale verdeoro: doppietta del numero 77, che esulta allargando le braccia. Il Napoli si riporta avanti (3-2 al 24’43”). Una giocata fantastica di Luca De Simone fa esplodere il Centro Sportivo diretto da Rosario D’Angelo. All’incrocio dei pali il capolavoro balistico del 10 azzurro, che griffa il 4-2 (28’01”) e realizza il massimo vantaggio (+2). Non si arresta la furia offensiva dei partenopei, che centrano la traversa con uno scatenato Attilio Arillo. Tap in vincente di Fortino e 5-2 (28’39”). Azione innescata da De Simone. In 38 secondi il Napoli mette a bersaglio due marcature pesanti e ipoteca la 18esima giornata.

Immediato timeout di Nitti. Weber chiude Arillo e si lancia nuovamente in avanti. Grasso ci prova dalla distanza ma il portiere sudamericano si rifugia in angolo (32’). Carta power play (33’) con Paolo Cesaroni, ex Lollo Caffè Napoli, a quota nove gol in campionato. Ammonito in panchina Weber per proteste. Insiste la compagine di Matera e trova il 5-3 con Mohammed (35’03”). Il palo di Fernandinho (nuovo look sfoggiato) anticipa il definito 6-3 ad opera di Fortino, autore di una tripletta e di una prova superlativa (38’07”). Napoli padrone del campo, stabilmente acquartierato nelle parti alte della griglia.