«Si torna a fare sul serio per sognare insieme». E’ iniziata la preparazione del Napoli Futsal in vista del debutto interno venerdì 23 settembre (ore 20.30) contro la neopromossa Pistoia. Capitan Fernando Perugino e compagni si sono ritrovati al Centro Sportivo Cercola, sotto la grande effige di Diego Armando Maradona, che tiene in equilibrio il pallone sul proprio capo.

Per scaldare muscoli e motore, è stato reso noto il programma delle amichevoli. Le prime tre gare tra le mura amiche, la quarta in trasferta. Sabato 3 settembre il Memorial Marco Buongarzone contro Ecocity Futsal Genzano (ore 17). Martedì 6 settembre il Memorial Perugino contro Real Fabrica di Roma (ore 18.30). Sabato 10 settembre il match con la Roma Calcio a 5 (ore 19). Infine la prima edizione del Torneo International «L'Artista»venerdì 16 settembre in Spagna con Palma Futsal presso il Palau Municipal de Son Moix.

Rodolfo Fortino è stato nominato miglior pivot del campionato 2021-2022. Il club partenopeo ha ufficializzato via social i quadri societari.

Staff tecnico. David Marin Ortega allenatore della prima squadra. Nicola Ferri allenatore in seconda. Cipriano Illiano preparatore dei portieri. Tre i preparatori atletici: Claudio e Salvio De Michele e Mirko Esposito. Fabio Di Mitri il fisioterapista. Vincenzo Di Mauro responsabile dei materiali.

Organigramma societario. Serafino Perugino il presidente del Napoli Futsal, assistito dai due vice Maria Barbato e Massimo Perugino. Presidente onorario Antonio Sarnelli. Pasquale Scolavino il direttore generale, team manager Angelo Adamo. E poi Pietro Foderini il club manager. Giovanni Occhino responsabile del settore giovanile, Enzo Polverino dirigente accompagnatore, Eduardo Mancusi dirigente. E ancora Lorenzo Pagliaro segretario e tesoriere, Eleonora Perugino responsabile marketing, Fabio Morra responsabile comunicazione.