«Sono felice di unirmi alla famiglia del Napoli Futsal». Javier Adolfo Salas è il primo paraguaiano all’ombra del Vesuvio a vestire la maglia azzurra. Il club presieduto da Serafino Perugino si muove sul mercato e piazza il primo colpo. Dopo l’annuncio del tecnico spagnolo David Marín Ortega, ecco il talento sudamericano. «Arrivo con la voglia di far bene e di portare qualche trofeo», dichiara fiducioso il giocatore di Asunción. «Ci vediamo presto», assicura il classe 1993, che non vede l’ora di cominciare.

Cholito. Campione d’Italia in carica, il plurititolato laterale è reduce dai successi con l’Italservice Pesaro, allenato da Fulvio Colini, suo mentore già ai tempi del Pescara. Bottino ricco nelle Marche con tre scudetti consecutivi (ai quali si aggiunge il tricolore in Abruzzo), due Coppe Italia (dopo quelle abruzzesi) e altrettante Supercoppe (bissando quelle di Pescara). In precedenza esperienze con l’Atletico Paranaense, Lazio e Venezia. Secondo, infine, nell’ultima edizione della Coppa America.

Felicità azzurra. «Javier Adolfo Salas è un vero e proprio talento, forse uno dei giocatori più completi del campionato italiano», ammette il direttore generale Pasquale Scolavino. «È stato il primo nome individuato e, nel momento in cui si sono aperte le porte per prenderlo, la società si è mossa subito, assicurandosi le prestazioni del calciatore che ha firmato un triennale in azzurro», conclude entusiasta il dg partenopeo.