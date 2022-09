«Ovunque tu sia. Ciao Marco! Ci sei oggi, ci sarai sempre». La prima uscita stagionale di capitan Fernando Perugino e compagni nel ricordo del compianto Buongarzone, scomparso prematuramente e tragicamente un anno fa. Finisce 3-1 per gli azzurri l’amichevole con l'Ecocity Genzano. In gol Javier Adolfo Salas, Felipe Mancha e il pivot Rodolfo Fortino. Una giornata speciale, nella quale il Napoli Futsal ha offerto spunti interessanti per il tecnico spagnolo David Marin Ortega, perfezionando l’intesa sul parquet in vista dell’inizio del campionato di serie A, fissato venerdì 23 settembre (ore 20.30) contro la neopromossa Pistoia.

«Marco Buongarzone è stato un amico, un professionista, una persona fantastica», dichiara visibilmente commosso il presidente Serafino Perugino. «Il memorial un gesto d’amore nei suoi confronti. Teneva molto al progetto Napoli Futsal e i successi azzurri saranno a lui dedicati. Saremo sempre vicini alla famiglia», assicura il patron azzurro.

Domani al Centro Sportivo Cercola (ore 18.30) la seconda amichevole stagionale contro Real Fabrica di Roma per celebrare il memorial Fernando Perugino. Poi sabato 10 settembre la sfida interna con la Roma Calcio a 5, mentre venerdì 16 settembre il torneo internazionale «L'Artista» in Spagna contro Palma Futsal presso il Palau Municipal de Son Moix.