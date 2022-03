Forza imperiosa. Balza al secondo posto in classifica il Napoli Futsal, complice la vittoria travolgente nel derby e il rinvio di Syn-Byos Petrarca-Sandro Abate Avellino. Gli azzurri superano 7-5 la Feldi Eboli a Cercola e toccano 41 punti in classifica. Si conferma super Rodolfo Fortino, autore di una fantastica tripletta. Sale a 23 marcature il pivot classe 1983 in 21 partite. Non è da meno l’inarrestabile Attilio Arillo, ex di turno che si aggiudica il duello con il compagno di Nazionale Vincenzo Caponigro: cala il tris lo scugnizzo di Pianura. Completa l’opera Bruno Coelho, campione d’Europa bis. Marcio Ganho para tutto e sono cinque successi consecutivi, tredici i risultati utili di fila per il club presieduto da Serafino Perugino.

Lascia ammutoliti lo stato di forma dei ragazzi di Piero Basile. Essenziali, concreti, devastanti gli azzurri sul parquet. Tre volte avanti, si fanno rimontare dalle volpi. I padroni di casa non si fermano un attimo, ripartono di slancio, costruiscono il nuovo vantaggio e allungano (6-3). La sfida infrasettimanale non si spegne, anzi si accende nel finale. La compagine di Salvatore Samperi sfiorano negli ultimi secondi il possibile aggancio (6-5) ma il bomber azzurro pone la parola fine alle ostilità (7-5).

Assenti Fernandinho e Dian Luka. Partenza arrembante dei rossoblu con Sergio Romano dopo 8 secondi: chiamato subito in causa Marcio Ganho. Arillo scalda il motore, Fortino dà fuoco alle polveri (3’22”): braccia al cielo, segno della croce, pugno destro chiuso (1-0). Ci prova Fabricio Calderolli. Reduce da Euro 2022, Caponigro si mette in luce. Solito movimento avvolgente del brasiliano Luis Turmena, Luca De Simone assicura qualità. Rodrigo Trentin ingaggia il duello con Ganho: colpo di testa al 5’30”. Risponde di tacco Fortino, fermato sulla linea. Dalla distanza Caponigro, Waldir De Lima Vavà e Luiz Cardozo Brizzi Luizinho. Le contendenti ribattono colpo su colpo. Incontro vibrante. La sassata di Caponigro colpisce al volto il compagno numero 11, che poi si riprenderà. L’assist di Wesley Macedo Da Silva Pesk va a buon fine: Murilo Schiochet (16’59”) si fa trovare pronto (1-1). Passano due minuti e dieci secondi e Arillo crea la chance del sorpasso. Ci pensa Fortino sotto la traversa (2-1). Termina così la prima frazione di gioco.

Nella ripresa protesta la Feldi, segna Arillo il 3-1: tap in vincente dell’ex (21’54”). Le sue accelerazioni pericolose. Lo sloveno Nejc Hozjan si libera di Vavà e prova a piazzarla: si oppone Carlos Henrique Dal Cin. Ganho si distende ma nulla può sull’autogol di De Simone (3-2 al 26’48”). La traversa di Caponigro preludio del 3-3. Il tocco di mano di capitan Perugino (ammonito) cagiona la punizione fuori area. Calderolli firma il pari (27’44”).

Dispiega il suo potenziale il Napoli. Il servizio pregevole di Fortino consente al 9 partenopeo di siglare il 4-3: Arillo timbra il cartellino (28’16”). Ganho si oppone ai due tentativi di Trentin nell’arco di 60 secondi: a mano aperta e di piede. Arillo capitalizza il contropiede di Fortino e tramuta l’assist dell’argentino Renzo Grasso: 5-3 (36’37”). Timeout di Samperi a 3’22” dalla fine e power play in campo (Luizinho). Lesto a rubare palla il lusitano Bruno Coelho, che insacca il 6-3: massimo vantaggio a 2’48” dal termine.

Cantano i tifosi a Cercola. Ganho si esalta. Sfortunato Trentin: palo centrato a 1’25” dalla sirena. Serve a riordinare le idee il timeout di Basile (1’19”). Trentin (25”) e Murilo (17”) riaccendono il derby (6-5) ma Fortino chiude definitivamente i giochi (6”). Scattano gli applausi e l’eroe di serata scambia il cinque con i tifosi. Il Napoli si prende la scena e si gode il secondo posto momentaneo.