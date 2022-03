Turno infrasettimanale. La 21esima giornata è imminente. Domani alle ore 20 il derby campano tra Napoli Futsal e Feldi Eboli al Centro Sportivo Cercola. All’andata sei marcatori diversi al PalaSele: Attilio Arillo, capitan Fernando Perugino, Fernandinho, il brasiliano Luis Felipe Naibo Turmena e il bomber Rodolfo Fortino. Finì 3-6 per gli azzurri, mentre per le volpi la doppietta del pivot Rodrigo Trentin, intervallata dalla rete dell’universale Fabricio Calderolli. Difficile dimenticare il 29 ottobre 2021.

Reduci dalla trasferta a Salsomaggiore Terme i ragazzi di Piero Basile. «Bella e grande vittoria in rimonta con la Meta Catania (1-3)», ricorda in conferenza stampa il tecnico di Martina Franca. ««Era tanto tempo che non andavamo sotto nel punteggio: ben 9 partite. Dovevamo dimostrare a noi stessi che nel momento di difficoltà eravamo in grado di trovare il punto di svolta e ribaltare il passivo», afferma il coach pugliese. «E’ stata un’altra prova di sofferenza».

Il club presieduto da Serafino Perugino non vuole fermarsi. «Si preannuncia domani una partita clamorosamente difficile: è un derby», avverte Basile, facendo leva sull'orgoglio dei suoi. «I rossoblu sono più freschi, perché non hanno giocato con il Real San Giuseppe. Si prospetta un incontro durissimo». Entrambe le compagini proveranno a conquistare l’intera posta in palio. «I derby sono sentiti in Campania, si cerca di nascondere la voglia di vincere», osserva Basile, ex di turno. «E’ bello ritrovare tante persone con le quali ho condiviso città e passato», sottolinea il classe 1977.

A disposizione Fernandinho, che ha scontato la squalifica. «Le scelte sono effettuate in base alla forma dei giocatori e alle caratteristiche della squadra avversaria», argomenta Basile alla vigilia. «Al di là dei 4 punti che ci dividono dalla vetta, è prestigioso aver inanellato 12 risultati consecutivi, aspetto importante in un campionato difficile con rose attrezzate». Al termine della regular season 10 gare. «Prima però la doppia sfida con l’Olympus Roma nella Final Eight di Coppa Italia», rammenta Basile.

Il Napoli si affida a Marcio Ganho, una sicurezza tra i pali. «Abbiamo trovato la strada giusta. Vogliamo continuare la striscia positiva. Primo posto nel mirino», asserisce convinto il 23enne portiere. «Ringrazio Francesco Molitierno per i suoi preziosi consigli. Desidero fare bene e aiutare la squadra», tiene a precisare il numero 1 azzurro. Le sue prodezze fanno la differenza.

«In serie A ci sono giocatori forti ma ho la fortuna di allenarmi con i più forti players in circolazione: imparo molto da loro. Gli allenamenti fanno crescere, così come le indicazioni di Piero Basile e del preparatore Cipriano Illiano, prosegue Ganho. «Coppa Italia e scudetto i nostri obiettivi: siamo consapevoli che siamo fatti per vincere e non ci nascondiamo», conclude fiducioso Marcio Ganho.