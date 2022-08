Potenziale elevato. Al terzo anno in azzurro subentra ormai un atteggiamento intraprendente. Leader, bomber e autentico trascinatore. Rodolfo Fortino vestirà la maglia del Napoli Futsal anche nella stagione 2022-2023, rinnovando di fatto il feeling con il club presieduto da Serafino Perugino.

Alto profilo. Il pivot classe 1983 si tiene stretta la numero 20. Protagonista della cavalcata promozione e vincitore della Coppa Italia, «Robocop», come è stato definito dal suo compagno di squadra Massimo De Luca, ha vinto lo scettro di capocannoniere con i 35 gol messi a bersaglio in regular season, ai quali vanno aggiunti 5 reti nei playoff. Un campione evergreen, che continua a mettersi in gioco, pronto a dare il suo prezioso contributo sul parquet.

Esultanze originali. In due anni all’ombra del Vesuvio Fortino ha totalizzato 74 marcature. Esempio di ineccepibile professionismo, l’eterno campione si dichiara pronto alla nuova sfida. Obiettivo scudetto per capitan Fernando Perugino e compagni, dopo il quarto posto conseguito all’esordio nel massimo scenario, alle spalle dell’Italservice Pesaro (incrociata anche in semifinale playoff), Olimpus Roma e Syn-Bios Petrarca.

Under 19. Non solo serie A per Rodolfo Fortino, che si è cimentato anche in panchina, affiancando il coach Nicola Ferri. Nella sua prima esperienza il plurititolato player ha visto gli azzurri chiudere il girone N al secondo posto.