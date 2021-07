«Il presidente Serafino Perugino mi ha promesso che vinceremo lo scudetto e sono intenzionato a vincere il tricolore a Napoli e con il Napoli. Spero vada in porto questo sogno, perché sarei la persona più felice al mondo». E’ bastato questo a convincerlo e a trasferirsi all’ombra del Vesuvio. Si conferma numero 1 dalle doti umane e sportive eccezionali Francesco Molitierno, colpo di mercato e nuovo portiere azzurro.

«In Campania da quattro anni, una seconda casa ormai. Il calore del popolo napoletano è bellissimo. Mi trovo benissimo in questa città», spiega il classe 1989. Garanzia tra i pali e valore aggiunto. «Gli acquisti internazionali messi a segno consentiranno il salto di qualità e lotteremo per le zone alte della classifica. Vogliamo onorare la maglia e far sognare la città», assicura convinto l’estremo difensore di Roma.

Si annuncia un campionato di serie A esaltante con tre derby e il ritorno del pubblico sugli spalti. «Cercola il mio palazzetto. Si riaprirà ai tifosi e in tanti ci sosterranno». Dal 2014 veste un’altra maglia azzurra. «Rappresentare l'Italia è un motivo di grandissimo orgoglio ed è importante farsi trovare pronto al momento giusto», ammette Molitierno. Ex Lollo Caffè Napoli, Sandro Abate e Real San Giuseppe, l'atleta capitolino si mostra soddisfatto della scelta effettuata e si dichiara desideroso di iniziare il nuovo percorso sul parquet.

«Ringrazio il presidente Perugino per avermi dato la possibilità di giocare in questo club. Felicissimo di entrare a far parte di questa famiglia e di questo gruppo con l’obiettivo di vincere in maglia azzurra», auspica fiducioso Francesco. Entusiasta il patron partenopeo. «Ci presentiamo al prossimo campionato di serie A con due portieri dal valore assoluto. Molitierno ha qualità immense e soprattutto una grande voglia di raggiungere un traguardo prestigioso. E noi insieme a lui». Sorprendente il mercato del Napoli Futsal.