Per quanto prodotto sul parquet e per le svariate occasioni avute, va decisamente stretto al Napoli Futsal il 2-2. Straordinaria prova degli azzurri contro l’Italservice Pesaro a Cercola. Dopo il 4-4 maturato con la capolista Syn-Bios Petrarca, un’altra prova maiuscola dei ragazzi di Piero Basile al cospetto dei campioni d’Italia. Tra le mura amiche raccolgono meno del previsto capitan Fernando Perugino e compagni, consapevoli di aver azzerato il divario con le due formazioni di vertice.

Padroni di casa e del match per larghi tratti, fino a 10 secondi dalla sirena. Il re d’Europa bis, Bruno Coelho (1’59”), e Rodolfo Fortino (3’03”) portano sul doppio vantaggio gli azzurri. Inizio elettrizzante per il club presieduto da Serafino Perugino. Napoli versus Pesaro e Carlos Espindola contro tutti. Il portiere brasiliano di Florianopolis migliore in campo con i suoi provvidenziali interventi: si esalta il classe 1993, stoppa i ripetuti tentativi dei partenopei, tiene a galla la compagine di Fulvio Colini. Non teme (e non perde) il confronto Marcio Ganho, sempre attento e reattivo.

Biancorossi stropicciati dalla veemenza del Napoli. Ritorna Attilio Arillo e si nota. Sugli spalti il croato Luka Peric e lo sloveno Nejc Hozjan a sostenere il gruppo. La trazione anteriore del Napoli stordisce l’Italservice. Pablo Taborda abbozza una reazione (5’). Avvincente il duello Renzo Grasso-Julio Miotti De Oliveira. La transizione di Fortino viene fermata da Espindola (7’). Seguono tre ammonizioni, comminate dagli arbitri Paolo De Lorenzo (Brindisi) e Nicola Acquafredda (Molfetta): quelle di Luis Felipe Naibo Turmena, Grasso e Massimo De Luca (8’).

Si accende il match e il turno infrasettimanale regala spettacolo ed emozioni. Ad Arillo risponde Cristian Borruto dalla distanza. Rispetto all’andata, quando s’imposero i marchigiani 3-0 all’Emilia Romagna Arena, a Salsomaggiore Terme, è tutta un’altra storia. Mauro Canal centra al volo la base del palo (9’20”). Due le amnesie difensive propiziate da Dian Luka (esordio in azzurro) e Fernandinho, preludio del gol firmato da Canal (10’28”), su assist di De Luca (2-1). Fortino sale in cattedra e De Oliveira (sanzionato al 16’) ricorre al fallaccio. Turmena scarica la sua potenza su punizione ma il solito Espindola dice di no. Javier Adolfo Salas coglie l’esterno della rete e il Napoli stringe i denti negli ultimi 30 secondi che precedono l’intervallo.

Nella ripresa il Napoli non rinuncia ad attaccare. Se Grasso non riesce a calciare come avrebbe voluto (25’), De Luca coglie il palo. Il numero 77 chiude anzitempo la 16esima giornata, per aver ostacolato Luca De Simone (25’43”) in fase di transizione. A ridosso della sfida De Luca aveva ricevuto la visita di Diego Armando Maradona junior. Si rivede lo stesso copione già andato in scena domenica scorsa contro i bianconeri. Il Napoli non riesce a perforare la difesa avversaria in superiorità numerica nei 120 secondi a disposizione. Si contano quattro occasioni non sfruttate, due in favore del Pesaro.

Ci provano anche Dian Luka e Perugino a uomini pari. A 4’38” dal termine Colini cala il power play: Lucas Javier Bolo. Fortino non inquadra la porta sguarnita per il possibile 3-1 (a 3’41” dalla sirena). Espindola chiude definitivamente i varchi (2’37” dallo scadere). Basile chiama timeout e il vice allenatore Nicola Ferri ricorda agli azzurri che manca soltanto un giro di lancette alla fine delle ostilità. In extremis Bolo (19’50”) rovina la festa a capitan Perugino e soci,che già pregustavano tre punti di platino. Finisce ad armi pari.