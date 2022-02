Nuovamente in campo. Inizia il tour de force per il Napoli Futsal sul parquet. Capitan Fernando Perugino e compagni chiamati a confrontarsi con i campioni d’Italia. Dopo la capolista Syn-Bios Petrarca, arriva domani (ore 20) a Cercola l’Italservice Pesaro. All’andata s’imposero i marchigiani 3-0 ma era la prima partita degli azzurri in serie A. Spirito diverso ora per il club presieduto da Serafino Perugino, che ha tenuto testa e fermato i patavini sul 4-4 domenica scorsa.

«Sono felicissimo della grande prestazione che la squadra ha sfoderato nell’ultima giornata di andata. Al contempo c’è delusione ed è stato un vero peccato non portare a casa l’intero risultato», spiega Piero Basile in conferenza stampa. «Abbiamo creato tantissimo e concesso veramente poco ad una compagine che non molla mai, dimostrando di vincere incontri contro chiunque anche nel finale», osserva il tecnico di Martina Franca.

«Dobbiamo trasformare la nostra rabbia», auspica l’allenatore pugliese, chiedendo il piglio giusto ai suoi. «Pesaro è la più forte ormai da tre-quattro anni in Italia. Pretendo che si lotti su ogni pallone e che si imponga il nostro gioco. Non cambieremo il nostro atteggiamento», asserisce Basile. Da valutare soltanto le condizioni di Dian Luka, certo il rientro di Attilio Arillo.

Sul braccio sinistro il tatuaggio con la scritta «Famiglia». Gol e prova superlativa di Renzo Grasso con il Petrarca Padova. «E’ stato ottimo ricominciare con i veneti, perché ci hanno dato stimoli importanti. Peccato per il pari, meritavamo di più. Aver disputato la sfida in quel modo ci dà la carica giusta per ripeterci con i biancorossi».

L’argentino numero 4 si è fatto valere, conta di ripetersi contro i ragazzi di Fulvio Colini. «Sono molto contento della mia condizione dopo l’infortunio al crociato. Sono tornato al top e posso dare il mio contributo. Ringrazio il club per la riabilitazione e per non avermi fatto mancare nulla. Adesso sono pronto per lo sprint finale», afferma il possente e dinamico centrale difensivo.

Si preannuncia un big match interessante con Pesaro, reduce dalla vittoria di misura (3-2) sul Real San Giuseppe. «I campioni d’Italia sono i più attrezzati, hanno in organico parecchi fenomeni ma ce la giocheremo fino alla fine», conclude Grasso. Mai darsi per vinti. La 16esima giornata può riservare sorprese.