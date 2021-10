«Napoli è nel mio cuore ed in quello della mia famiglia». Parte da questa premessa il bomber Luis Felipe Naibo Turmena. «Siamo qui da quattro anni e siamo contentissimi», spiega il numero 17 azzurro. Il Napoli Futsal la sua casa. Leader in campo e punto di riferimento il classe 1991, pronto a mettersi nuovamente a disposizione di capitan Fernando Perugino e compagni e a seguire le indicazioni del tecnico Piero Basile.

«Sono arrivato all’ombra del Vesuvio in B. All’inizio era un sogno portare il club in A ed è stata una grandissima soddisfazione aver centrato l’obiettivo. Sono molto contento dei risultati raccolti», racconta Turmena, già pronto alla super sfida con i campioni d’Italia in carica dell’Italservice Pesaro nella prossima settimana. «Dobbiamo lavorare, proseguendo quanto fatto in tutto questo tempo, anche perché la rosa allestita dal presidente Serafino Perugino dice tutto».

Napoli matricola in serie A ma non vittima sacrificale, intenzionata a conquistarsi il suo posto al sole. «Dovremo spingere al massimo», suggerisce il brasiliano, naturalizzato italiano. Le sue pregevoli giocate e il suo talento certamente faranno la differenza e aiuteranno il gruppo. «Mi sento più esperto, fiducioso e determinato». Alla ricerca di quota 100. «Sarebbe un traguardo incredibile con questa maglia. Non devo pensare solo a segnare, poiché ciò che conta è la vittoria. Le reti verranno così in automatico», dichiara Turmena a 91 marcature in azzurro.

«Sarà una serie A altamente competitiva, l’ho vissuta in passato e quest’anno si preannuncia decisamente equilibrata». E poi il confronto campano con Real San Giuseppe, Feldi Eboli e Sandro Abate. In palio lo scettro regionale ma non solo. A Cercola conterà il supporto dei tifosi, per rendere il palazzetto un fortino inespugnabile. «Arriva finalmente il pubblico: sarà il nostro sesto uomo sul parquet», auspica convinto l’insaziabile goleador. «Sarà una stagione speciale, vogliamo vincere insieme». E ancora. Parola di Luis Felipe Naibo Turmena.