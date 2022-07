Figlio del Vesuvio. Numero 7 e contratto triennale. Al cuor non si comanda. «Spero di alzare un trofeo nella mia terra prima di finire la carriera», aveva dichiarato il talentuoso mancino nel gennaio del 2022. E così Massimo De Luca torna in patria, pronto a vincere con la maglia del Napoli Futsal. «Ho un obiettivo ben chiaro nella mia mente e un sogno nel cuore», dichiara convinto il classe 1987.

L’uomo del triplete. Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa. E poi un record fantastico: in bacheca la terza Supercoppa italiana. Un primato perché realizzato con tre squadre diverse: Marca Trevigiana (2011), Pescara (2016), Italservice Pesaro (2022).

Scugnizzo. «Non ho voluto altro che Napoli», ammette soddisfatto De Luca. «Tornare a difendere la mia città e la squadra che amo era un mio desiderio», spiega. Carico, ottimista, fiducioso, smanioso di far valere la sua incontrastata esperienza sul parquet, ma anche le sue altre doti: qualità, astuzia e sacrificio.

Visione. «Ho voglia di fare grandi cose. Bisogna lavorare duro e avere unione di intenti: società, squadra, tifosi hanno dimostrato di essere i migliori in Italia. Non vedo l’ora di cominciare», ammette De Luca, già campione d’Europa nel 2014 ad Anversa, che ritrova in panchina il tecnico spagnolo David Marín Ortega.

Tappe del percorso. Inizio nell’urbe di Partenope con un titolo juniores, a seguire Vico Equense, Napoli Vesevo e Azzurra Sant’Alfonso. Contribuisce al successo in serie A2 della Napoli Barrese. Un anno in Veneto e un breve passaggio a Pescara e a Martina Franca. Asti e la vittoria in maglia orange del campionato, della Coppa Italia e della Winter Cup. Triennio magico da capitano con il Lollo Caffé Napoli di Ciro Veneruso. Parentesi a Rieti e al Real San Giuseppe. Infine i successi con l'Italservice Pesaro.

Top player. «Massimo De Luca è un giocatore unico per la sua affidabilità. Ha sempre dimostrato ovunque di essere un valore aggiunto e poi il suo essere partenopeo nell’anima ci darà qualcosa in più per sognare insieme», conclude il club manager Pietro Foderini.