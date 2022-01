Luka al quadrato. Un brasiliano e un croato i colpi di mercato del Napoli Futsal. Grandi manovre all’ombra del Vesuvio, tanto da lasciare sostenitori e avversari a bocca aperta. Punta decisamente in alto il club presieduto da Serafino Perugino con l’arrivo del laterale classe 1990 e del pivot classe 1997. Scalare la parete della classifica molto più di una possibilità.

Samba sul parquet. Kaos e Sandro Abate Avellino, poi l’esperienza in Spagna con il Saragozza di David Marín, ex allenatore del Napoli calcio a 5. Protagonista nella Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS) con 17 gol realizzati in 26 partite giocate nello scorso campionato. Cannoniere Dian Luka Barbieri Miotto, pronto a fare la differenza in serie A.

Azzurro bis. Ex Lollo Caffè Napoli, si tratta di un ritorno nell’urbe di Partenope per Peric, dopo una breve esperienza alla Tombesi Ortona. E poi in Slovenia con il Dobovec nell’Elite Round di Champions League. Conosce già l’ambiente e sarà facile integrarsi nuovamente.

«Dian Luka è un giocatore di caratura internazionale, si è messo in luce nella Liga ed ha già fatto benissimo in Italia. Sono andato sul sicuro», spiega il patron Perugino, che svela i retroscena dell’operazione. «Ho condotto una trattativa lunga e laboriosa. Grazie alla Proneo Sport che si è prodigata, e alla volontà del giocatore», commenta Perugino, che ricorda. «Pagata la clausola rescissoria».

Struttura fisica e spessore tecnico. «Peric è un pivot molto giovane ma già di grande esperienza. In un campionato lungo, con playoff e Final Eight di Coppa Italia, giocheremo ogni tre giorni a partire dal 13 febbraio (sfida alla capolista Syn-Bios Petrarca), e sarà importante avere dei ricambi all’altezza», argomenta convinto il presidente del Napoli. La piazza ringrazia. «E’ un segnale che voglio dare ai tifosi, il Napoli c’è e ci sarà», conclude fiducioso Perugino. Il 2022 è iniziato in maniera effervescente.