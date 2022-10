Napoli Futsal-Meta Catania 4-3: vetta solitaria per gli azzurri

Vetta solitaria. In attesa di Feldi Eboli-Olimpus Roma (15 novembre ore 20), gli azzurri si godono il primato indisturbati. A favore delle telecamere di Sky Sport, il Napoli Futsal delle meraviglie centra la cinquina stagionale. Capitan Fernando Perugino e compagni riportano il quinto successo consecutivo al PalaJacazzi, dove superano Meta Catania 4-3, grazie alla doppietta di Javier Adolfo Salas, premiato come man of the match.

Comanda Napoli. Sul rettangolo verde con gli interpreti di Luciano Spalletti e con capitan Paola Di Marino e socie. Sul parquet dominio incontrastato del club presieduto da Serafino Perugino. E’ la città che canta, sempre e ovunque.

Gol a grappoli. Lo scugnizzo Attilio Arillo apre il match (4’44”). Rispondono i siciliani con Javier Alonso (8’04”) e il primo tempo finisce in perfetta parità (1-1). Nell’arena di Aversa non manca lo spettacolo e la sfida domenicale tiene tutti incollati alla tv, nonostante l’occhio cada sulle vicende tra Torino e Milan e sul Gp del Messico.

Nella ripresa Javier Adolfo Salas impiega solo 12 secondi per siglare il 2-1. E ancora Massimo De Luca regala un’altra perla delle sue: 3-1 (23’06”). Ancora a segno il paraguaiano (36’47”): firma la doppietta il classe 1993, che fissa il punteggio sul 4-1. Si accende la partita nelle battute conclusive. Alonso (bis personale) prova a riaprire una gara già chiusa: 4-2 (38’40”). Ininfluente l’autogol di Rafael de Souza Novaes a 10 secondi dalla sirena. A Rafinha i suoi compagni giustificano il 4-3.