45 e 28. Ambo secco su Napoli. Che può diventare quaterna, se si aggiunge il risultato: 5-2. Ovvero i numeri interni di quelli indicati in principio. I primi sono i punti realizzati dagli azzurri: secondo posto (momentaneo) in solitaria per capitan Fernando Perugino e compagni, dopo aver battuto a Cercola l’Olimpus Roma nell’anticipo del venerdì sera. Il match sa già di antipasto dei quarti di finale a Salsomaggiore Terme, dove il gruppo allenato da Piero Basile affronterà nuovamente i capitolini in Coppa Italia. I secondi sono le reti realizzate da Rodolfo Fortino, autore di una pesante doppietta, che consente al pivot classe 1983 di balzare in testa alla classifica marcatori.

Brillano, meravigliano, incantano. Calano la manita gli azzurri e si riprendono ancora una volta la scena. Si abbracciano sul parquet i protagonisti del Wonderful Friday. Avanti 2-0 nel primo tempo con le segnature di uno spietato e glaciale «Robocop» (3’45”) e del portoghese Bruno Coelho (11’23”). Si ripeteranno nella ripresa nello stesso ordine. Fortino apre (20’31”), il campione d’Europa bis chiude (tiro libero al 19’23”). In mezzo il primo sigillo con la maglia del Napoli del gigante croato Luka Peric (4-0 al 24’36”), che si inchina a centrocampo, intercettando il favore e l’apprezzamento del caloroso pubblico presente. Squalificato l’argentino Renzo Grasso, assente il brasiliano Luis Turmena, si rivede con piacere lo sloveno Nejc Hozjan. Il solito Marcio Ganho sugli scudi.

Daniele D’Orto rischia il power play e Thiago Griffi fa la differenza. Il Napoli ritarda l’esecuzione della battuta di una punizione e su schema perfetto l’universale Douglas Nicolodi griffa il 4-1 (29’46”). Reclama un rigore Fortino sul salvataggio (con un presunto tocco di mano) del centrale difensivo Rafael Rizzi Rafinha. Prova a riaprire una gara già chiusa Marcelo Padilha Marcelinho, spedendo all’incrocio la sfera: sassata del fuoriclasse (4-2 al 20’36”).



Basile ricorre immediatamente al timeout e utilizza la lavagnetta. Attilio Arillo confabula con il coach di Martina Franca. Arriva il 15esimo risultato utile per il Napoli. L’ultima sconfitta risale proprio con l’Olimpus: era il 13 novembre 2021, nel giorno di san Diego. I capitolini devono recuperare l’incontro con il Real San Giuseppe. Il club presieduto da Serafino Perugino si porta sul +3 in griglia e sogna in grande.