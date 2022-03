Doppia vigilia. Prima la sfida in campionato, poi il remake nella Final Eight. Senza dimenticare il trionfo della Coppa Italia contro i capitolini lo scorso anno. Sarà ancora una volta Napoli Futsal-Olimpus Roma. «Il destino ci ha rimesso nuovamente di fronte. E’ una sfida che evoca grandi ricordi», spiega il tecnico Piero Basile. «Ci giochiamo tanto in questo momento», avverte l’allenatore pugliese. «La regular season è ancora lunga ma siamo appaiati», osserva Basile.

Capitan Fernando Perugino e compagni a quota 42, proprio come i ragazzi di Daniele D’Orto, alle spalle dell’Italservice e del Petrarca. «Sarà un bel match ma non decisivo, perché mancheranno altre sette gare alla fine della prima parte di stagione». Round che dirà certamente molto e non solo per la classifica. «Ci presentiamo alla sfida con entusiasmo e ci avviciniamo ad una manifestazione importante», avverte Basile.

Sarà duello sul parquet tra Rodolfo Fortino (26 marcature) e Marcelo Padiha Marcelinho (17 segnature). «Pesaro e Padova hanno fatto meglio di Napoli e Roma, occupano i primi due posti in griglia. Con i playoff scudetto cambia la situazione: bisogna valutare chi arriva meglio e con quali infortuni. E’ impossibile pensare a quello che accadrà tra un mese. Dobbiamo pensare all’immediato», ribadisce il coach di Martina Franca.

«Pesaro candidata alla vittoria finale ma daremo filo da torcere», auspica convinto Basile. «L’Olimpus è la squadra con la rosa più lunga di questo campionato, con giocatori di grandissima qualità. E’ molto temibile in fase offensiva. Bisogna stare attenti a gestire i confronti individuali, perché i capitolini hanno una marcia in più». Basile mette in guardia gli azzurri.

«Le partite si decidono per episodi». Il Napoli vuole tornare a vincere tra le mura amiche, dopo il 3-3 esterno con la Came Dosson. «E’ un buon pareggio ma hanno prevalso delusione e rammarico. Hanno inciso degli imprevisti, negandoci l’intera posta in palio. Ci prendiamo però il 14esimo risultato consecutivo», conclude Basile, augurandosi di dare continuità al brillante percorso intrapreso. Mancherà lo squalificato Renzo Grasso.

«Ci aspetta un match importante. Se vogliamo vincere, dovremo realizzare una valida prestazione. Siamo in un buon momento di forma», nota Dian Luka Barbieri Miotto. «Si affrontano due grandi compagini, ma procediamo per gradi: prima la serie A, poi penseremo alla Coppa Italia», tiene a precisare il classe 1990, che ha superato l’infortunio alla schiena. «Tranquilli di testa», l’approccio giusto da seguire. In evidenza un aneddoto simpatico. «Napoli-Roma la prima partita che ho visto allo stadio Diego Armando Maradona. Domani sarà bellissimo il Derby del Sud a Cercola», chiosa Dian Luka.