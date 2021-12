Luci di Natale e testa a testa. La 13esima giornata di serie A mette a confronto Napoli Futsal e Pescara. Sarà l’ultima gara del 2021 al PalaCercola (ore 18) e si annuncia battaglia. Azzurri a 20 punti, abruzzesi staccati di una lunghezza. «Partita fondamentale», spiega alla vigilia il tecnico Piero Basile. «La classifica è corta, pensiamo di volta in volta, perché ogni settimana dobbiamo far fronte a qualche emergenza», ammette in conferenza stampa l’allenatore di Martina Franca.

Assente per squalifica Attilio Arillo, capitan Fernando Perugino e lo sloveno Nejc Hozjan stringeranno i denti. «Continuità e forza del gruppo: i ragazzi stanno tirando fuori il meglio», osserva Basile, ancora una volta a corto di uomini e di rotazioni. Non una novità. «Il Pescara è una squadra forte, nata da una fusione: sono arrivati giocatori validissimi e sarà competitiva fino alla fine della stagione». Non sarà del match Stefano Mammarella.

Proverà ad implementare il suo ruolino di marcia il brasiliano Fernandinho, protagonista con la sua doppietta sul campo del Polistena in Calabria. «L’inizio nel campionato italiano è stato difficile, ma con il lavoro, la pazienza di mister Basile e l’aiuto dei compagni sto cercando di migliorare», rivela il numero 18, già a quota 11 realizzazioni.

Ormai leader e trascinatore, tanto da fugare lo scetticismo dei primi tempi all’ombra del Vesuvio. «Stiamo facendo punti in casa e fuori, siamo in un buon momento e domani non sarà diverso, giocheremo per vincere», annuncia convinto il goleador. «Penso di dare sempre il massimo per la squadra», conclude Fernandinho. I tifosi chiedono un penultimo regalo. Final Eight di Coppa Italia nel mirino.