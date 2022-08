Si parte. E' stato ufficializzato il calendario della serie A New Energy Gas Luce. Esordio interno per capitan Fernando Perugino e compagni, che affronteranno al Centro Sportivo Cercola la neopromossa Pistoia sabato 24 settembre. Ambizioni di vertice e sogno scudetto per la compagine allenata dallo spagnolo David Marin Ortega.

«Sara' un piacere iniziare in casa», spiega il tecnico classe 1971. «Saremo davanti al nostro pubblico, che ha tanta voglia di scoprire i nuovi giocatori», osserva il coach di Madrid. Il Napoli Futsal si candida ad essere una delle protagoniste sul parquet.

«Sara' una stagione diversa», annuncia Marin, che tiene a precisare il suo pensiero. «Parlare di rivale facile o difficile non ha alcun senso», argomenta convinto, impostando la barra. «Bisogna attenersi al nostro cammino, prepararsi bene e arrivare alla prima partita con la mentalita' giusta», conclude l'allenatore, desideroso di ben figurare.

Questo il calendario 2022-2023:

Napoli Futsal-Pistoia andata 24 settembre-ritorno 14 gennaio

Ciampino Aniene-Napoli Futsal 1 ottobre-21 gennaio

Derby alla terza giornata: Napoli Futsal-Real San Giuseppe 15 ottobre-28 gennaio

Sfida ai campioni d'Italia a Montesilvano: Italservice Pesaro-Napoli Futsal 23 ottobre in diretta SkySport-ritorno 4 febbraio

Ad Aversa Napoli Futsal-Meta Catania Bricocity in diretta SkySport 23 ottobre-11 febbraio

360 GG Monastir-Napoli Futsal 5 novembre-18 febbraio

Napoli Futsal-Came Dosson 12 novembre-25 febbraio

Olimpus Roma-Napoli Futsal 19 novembre-11 marzo

Secondo derby alla nona giornata: Napoli Futsal-Sandro Abate Avellino 26 novembre-18 marzo

Terzo derby alla decima giornata: Feldi Eboli-Napoli Futsal 3 dicembre-1 aprile

Napoli Futsal-Petrarca Padova 10 dicembre-8 aprile

Futsal Pescara-Napoli Futsal 17 dicembre-22 aprile

Napoli Futsal-Citta' di Melilli 21 dicembre-25 aprile

Ultimo turno del 2022: Fortitudo Pomezia-Napoli Futsal 28 dicembre-29 aprile

Prima gara del 2023: Napoli Futsal-L84 7 gennaio-14 maggio