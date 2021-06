Napoli Futsal, presentati i due nuovi acquisti Fernandinho e Bruno Coelho

Lungomare Caracciolo e PalaCercola. Arrivano in città Fernandinho e Bruno Coelho, i due nuovi acquisti del Napoli Futsal, che hanno scritto pagine importanti a livello internazionale sul parquet. Un giro immersi nella Grande Bellezza e poi la conferenza stampa con il presidente Serafino Perugino. Si presentano per alzare l’asticella.

«Il mio più caloroso benvenuto ai due campioni, che abbiamo fortemente voluto e cercato. E’ un segnale per disputare un campionato da protagonisti», spiega fiducioso il patron azzurro. «Ripartiamo da un roster già di livello, che ha fatto bene in serie A2», prosegue Perugino. A Rodolfo Fortino e Luis Turmena si aggiungono «due top player di grandissima esperienza». Le premesse del mercato lasciano presagire una annata da vertice. «Affronteremo al meglio la serie A, Fernandinho e Coelho sono apparsi subito ben disposti e motivati a dare il massimo contributo per la maglia che indosseranno. Le aspettative sono alte», rivendica Perugino.

«Mi hanno parlato molto bene del progetto azzurro. Ho voglia di crescere e vincere. Il futsal italiano è molto competitivo, sono felice di giocare insieme a Rodolfo Fortino. Spero che gli appassionati tifosi verranno a sostenerci: porteremo allegria», afferma entusiasta il brasiliano classe 1983.

«Sono contento di essere stato ingaggiato dal Napoli e ringrazio il presidente Serafino Perugino. Giocare in Italia un sogno che diventa realtà. Napoli è conosciuta per la sua cultura sportiva. Voglio vincere con la maglia azzurra e mi impegnerò tanto, per regalare emozioni ai nostri tifosi», conclude il portoghese classe 1987. Si annuncia una estate davvero movimentata all’ombra del Vesuvio.