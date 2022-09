Azzurra, bianca, blu e gialla. Sono i colori delle maglie che il Napoli Futsal indosserà nella stagione 2022-2023. Capitan Fernando Perugino e compagni sono pronti al debutto in campionato venerdì 23 settembre al Centro Sportivo Cercola (ore 20.30) contro Pistoia. Prima, però, la presentazione ufficiale della squadra allenata dal tecnico spagnolo David Marin.

Palazzo San Giacomo. Il club presieduto da Serafino Perugino svela roster e annuncia obiettivi in Sala Giunta domani (ore 12) in conferenza stampa. Interverrà Emanuela Ferrante, assessore allo sport e alle pari opportunità. «Siamo pronti a lottare fino in fondo», avverte il patron del Napoli.

Organico. Mercato imponente per ambire a vette elevate. Sono arrivati all’ombra del Vesuvio il paraguaiano Javier Adolfo Salas, eletto miglior giocatore dello scorso campionato, il pluridecorato Humberto Honorio e lo scugnizzo Massimo De Luca, il napoletano più vincente in Italia. In porta sarà un bel duello a contendersi titolarità e leadership: confermato Marcio Ganho, e poi l’estremo difensore della Nazionale italiana Lorenzo Pietrangelo ad aggiungere qualità.

E poi il funambolico Rafinha, i talenti Mateus, e il rumeno Felipe Mancha, i partenopei Pasquale De Luca e Andrea De Gennaro. Inamovibile il pivot Rodolfo Fortino, leader indiscusso e bomber inesauribile con 35 gol firmati nell’ultimo torneo. Certezze: Attilio Arillo, valore aggiunto dell’Italfutsal di Massimiliano Bellarte, e Luca De Simone, sempre utile alla causa e valido elemento sul parquet.