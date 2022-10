Napoli Futsal-Real San Giuseppe 3-2: tris degli azzurri anche in classifica

Tris sul parquet e in classifica. Mateus, Massimo De Luca e Rodolfo Fortino regalano la terza vittoria consecutiva al Napoli Futsal, che si aggiudica il derby, battendo il Real San Giuseppe 3-2. Spettacolo a Cercola e gara sul filo dell’equilibrio. Azzurri e gialloblu onorano il confronto e disegnano calcio a 5 di qualità.

Derby degli assenti: i fratelli Salas, Javier Adolfo e Juan Adrian. Derby dei presenti: il duello tra bomber Rodolfo Fortino vs Alessandro Patias, entrambi in gol, sempre decisivi per le rispettive compagini. Con Robocop che procura assist e infiamma il palazzetto. Suo il sigillo definitivo, dopo aver rubato palla, dialogato con De Luca (palo) e tap-in vincente. Con l’attaccante classe 1987 artefice della prima marcatura stagionale.

Derby del Vesuvio e degli ex Massimo De Luca, Vinicius Duarte e Dian Luka Barbieri Miotto. Lo scugnizzo riserva un tiro mancino, che vale il momentaneo sorpasso (2-1). Colpo di pregevole fattura quello del numero 7, che esulta mostrando la sua maglia, andando a raccogliere l’abbraccio e gli applausi dei tifosi.

E poi la sfida tra nazionali: da un lato Attilio Arillo, dall’altro Yurij Bellobuono, estremo difensore determinante, proporio come il suo collega e dirimpettaio Marcio Ganho, straordinario in tutti i suoi interventi. Si rivede anche il valido Paolo Cesaroni, ex Lollo Caffè Napoli.

Ritmi forsennati, match sentito e dall’elevata carica agonistica. Sblocca il punteggio Mateus (8’07”), grazie all’invenzione del fantasista Luca De Simone. Ganho respinge la punizione di Patias, poi si opporrà sul finire di primo tempo all’esterno di Cesaroni, vigilando sulla conclusione a volo di Dian Luka a 4 secondi dalla sirena. In avvio di ripresa si distende sul colpo di testa di Patias, in spaccata su tiro velenoso di Andres Santos e ancora sul 15 gialloblu. Bellobuono si mostra attento su capitan Fernando Perugino e Fortino. Vola sul rumeno Mancha nella seconda frazione.

Perde palla Arillo, riparte velocemente la formazione di Fausto Scarpitti e l’ex Dian Luka non perdona 1-1 (22’56”). Graffia lo scugnizzo De Luca (27’48”), interrompendo la pressione avversaria. Soffre il club presieduto da Serafino Perugino, ma trova l’allungo con Fortino (29’09”). Graziato per ben tre volte Mario Imparato. Santos si libera ma difetta di precisione. Scarpitti cala il portiere di movimento (Cesaroni) a 4 minuti e 40 secondi dal termine. Fischi di disturbo del PalaCercola.

Arillo si divora il possibile 4-1 e Fortino pasticcia in difesa: non ne approfitta Duarte. A più riprese necessario l’utilizzo dello spazzolone, azionato da Vincenzo Di Mauro, responsabile dei materiali. Patias prova a riaprirla: 3-2 (38’18”). Rimedia il rosso Duarte a 4 secondi dalla fine. Stringono i denti e serrano i ranghi i ragazzi di David Marin, che intascano l’intera posta in palio. Venerdì di derby anche tra Feldi Eboli e Sandro Abate Avellino: finisce 5-2 per le volpi.