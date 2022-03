Due campane alla Final Eight. Napoli Futsal e Real San Giuseppe prenderanno parte alla Coppa Italia da giovedì 24 a domenica 27 marzo a Salsomaggiore Terme. Capitan Fernando Perugino e compagni affronteranno ai quarti l’Olimpus Roma, riproponendo sul parquet il duello già apprezzato nella finale dello scorso anno in serie A2. Si misureranno alla Emilia-Romagna Arena la seconda forza del campionato contro la terza. E poi il confronto tra pivot: da un lato super Rodolfo Fortino (23 gol in 21 partite), dall’altro Marcelo Padilha Marcelinho (16 reti in 20 match).

I gialloblu, guidati dal capocannoniere della serie A, Alessandro Patias (26 marcature in 19 partite), se la vedranno con la Syn-Bios Petrarca. Opificio Cmb Matera-Pescara e Italservice Pesaro-Ciampino Aniene gli altri appuntamenti in programma. Difficile avanzare pronostici, perché la kermesse appare incerta e senza favorita. La vincente tra patavini e vesuviani affronterà chi la spunterà fra capitolini e partenopei. Sarà possibile seguire i quarti su Futsal Tv, mentre semifinali e la finale in diretta su Sky Sport.

«Ci avviamo verso una fase della stagione entusiasmante. La Coppa Italia coinvolgerà squadre, tifosi, e tutto il grande pubblico del futsal in una full immersion appassionante», spiega Luca Bergamini, presidente della Divisione Calcio a 5. La 36esima edizione assegna la coccarda tricolore. «Faccio il mio in bocca al lupo ai protagonisti, alle società, ai dirigenti, agli allenatori, ai calciatori, agli arbitri e auguro a tutti di godersi un evento così coinvolgente come la Coppa Italia», conclude Bergamini.