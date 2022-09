Tre napoletani a segno per un’altra vittoria. Dopo l’8-2 con Real Fabrica di Roma e il 3-1 con Ecocity Genzano, il Napoli Futsal chiude il ciclo interno di amichevoli con le marcature di Massimo De Luca, Attilio Arillo e Luca De Simone. Tris di successi per i ragazzi di David Marin Ortega, che hanno battuto la Roma Calcio a 5 (3-1) a due settimane dall’inizio del campionato di serie A.

Giocate di classe e intesa perfezionata sul parquet. Soddisfatto l’allenatore classe 1971 di questo inizio di stagione. «Siamo contenti del lavoro svolto fin qui», ammette il coach di Madrid. Piccoli aspetti da rivedere. «Manca ancora un po’ di precisione, sbagliamo qualche rete di troppo», osserva l’entrenador. Ultimo appuntamento in agenda. «Venerdì 16 settembre andiamo in Spagna per giocare contro Palma Futsal, compagine di livello, vicecampione della Liga, che sarà impegnata in Champions League». Si preannuncia una sfida interessante. «Affrontiamo rivali ostici. Sarà la nostra ultima prova», conclude Marin.

Venerdì 23 settembre (ore 20.30) il match contro la neopromossa Pistoia tra le mura amiche. Scatta ufficialmente il torneo 2022-2023.