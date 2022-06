Napoli magico. Si balla, si canta, si esulta a Cercola sulle note di Freed from Desire. Si salta sul parquet. Fanno festa giocatori e pubblico. Il presidente Serafino Perugino stringe i suoi atleti. Il tecnico Piero Basile si congratula con il suo collega Fausto Scarpitti ma sono complimenti sinceri e non di facciata. Nicola Ferri abbraccia l’argentino Renzo Grasso. Per capitan Fernando Perugino e compagni si spalancano le porte della semifinale scudetto, dove gli azzurri incontreranno l’Italservice Pesaro. Risultato prestigioso per il club partenopeo al primo anno in serie A.

Napoli Futsal-Sandro Abate Avellino 5-3. Sfida per cuori impavidi e tourbillon di emozioni. Dall’abisso alle stelle, dalla polvere al cielo, dall’Inferno al Paradiso. Tre volte Rodolfo Fortino, e poi il capolavoro del portoghese Bruno Coelho, il diagonale micidiale di Attilio Arillo. Rimonta e controsorpasso. Dall’1-3 i padroni di casa ribaltano il passivo, si portano in vantaggio, sventano il pericolo supplementari e la chiudono definitivamente.

Brividi biancoverdi. A volo, a 2’49” dalla fine del primo tempo, il pivot goleador trova l’angolo giusto ed è 1-0. Braccia al cielo per «Robocop», autore di una rete capolavoro. Thiago Perez impedisce il possibile raddoppio al numero 20 azzurro. Passano 30 secondi e Alex beffa Marcio Ganho: uscita a vuoto del portiere e l’ex di turno regala il momentaneo 1-1 (17’41”). Sbanda il Napoli e si fa cogliere impreparato dalla ripartenza avversaria. L’Avellino sfrutta la superiorità numerica e si porta sull’1-2 Dejan Bizjak (18’26”). Chiama subito timeout Basile per risollevare i suoi.

Come nella prima parte, il match si accende sul finire del tempo. Colpisce ancora Alex (doppietta personale): 1-3 al minuto 32 e 24 secondi. «Dai, dai, non molliamo», urla ripetutamente il direttore generale Pasquale Scolavino ai giocatori, che non si disuniscono. E infatti arriva il 3-3 a ristabilire il perfetto equilibrio. Boccata d’ossigeno per gli azzurri, che rientrano in partita (33’08”). Merito del power play Fernandinho, merito dell’incrollabile volontà di rovesciare le sorti di gara 1.

Sale letteralmente in cattedra il campione d’Europa bis, che così aveva annunciato in conferenza stampa alla vigilia: «Vinciamo con il cuore». E così è stato. Pazzesco davvero l’eurogol di Bruno Coelho: dalla distanza e senza pensarci due volte il numero 7 lusitano trafigge l’estremo difensore biancoverde. Esplode Cercola per il 4-3 (37’05”). Arillo invoca l’aiuto del pubblico. Proprio lo scugnizzo di Pianura appone il sigillo definitivo: il diagonale rasoterra del numero 9 fa scorrere i titoli di coda: 5-3 (37’42”).

Assalti finali. La Sandro Abate Avellino schiera il power play. Il Napoli Futsal difende il doppio vantaggio. Il tecnico di Martina Franca aziona l’ultimo timeout a disposizione per far rifiatare i ragazzi e raffreddare gli animi. Scorrono inesorabili gli ultimi 73 secondi. Si balla e si canta sulle note di Freed from Desire. Napoli superlativo. Da sogno e da urlo.