Finalmente in campo. Il Napoli Futsal chiude il girone di andata, ospitando a Cercola la capolista Syn-Bios Petrarca. Quella di domani pomeriggio (ore 18.25) sarà per gli azzurri di Piero Basile la prima sfida del 2022 sul parquet. «Ci lasciamo alle spalle un mese e mezzo molto lungo, durante il quale siamo stati a ranghi ridotti per l’impegno dei nazionali Attilio Arillo e lo sloveno Nejc Hozjan. Complimenti al portoghese Bruno Coelho, campione d’Europa bis», spiega in conferenza stampa il tecnico di Martina Franca.

Ripresa intensa con cinque gare ravvicinate da disputare in due settimane nella seconda metà di febbraio. «Si giocherà ogni tre giorni, dobbiamo essere pronti a riprendere il nostro cammino. Non vediamo l’ora di affrontare tutte queste sfide molto avvincenti». Si preannuncia un match ad alta intensità. «È una fortuna per certi versi confrontarsi subito con la più forte del campionato, uno stimolo che ci darà la possibilità di mostrare che siamo vicini alle compagini di testa e proveremo a batterle. A seguire l’Italservice Pesaro (16 febbraio ore 20): siamo motivati a fare bene», avverte Basile, caricando capitan Fernando Perugino e compagni.

A disposizione il brasiliano Dian Luka Barbieri Miotto e il croato Luka Peric, innesti del mercato invernale. «La società ha mantenuto le promesse. Sono due acquisti importanti, che ci permetteranno di aggiungere qualità e allungare la rosa. In virtù del periodo intenso di impegni, questo potrebbe fare la differenza», afferma Basile. «Il Pesaro rimane la squadra da battere, ma Padova ha dimostrato di meritare il primato. Sono veloci e temibili nelle ripartenze. Bisognerà fare attenzione, quando saremo in possesso palla. Dobbiamo imporre il nostro gioco. Chi saprà leggere meglio la gara, avrà più probabilità di vincere». Servirà la spinta del pubblico e il calore dei tifosi. «Chiediamo il supporto e la vicinanza dei nostri sostenitori», conclude Basile.

Da un lato Rafael Novaes De Souza Rafinha, dall’altro Luis Felipe Naibo Turmena. «Siamo fermi da tanto, abbiamo però lavorato per tornare alla consueta forma e a fare ciò che ci piace», tranquillizza l’ambiente il numero 17 azzurro. «Siamo pronti per questa fitta sequenza di incontri». Il mancino argentino classe 1991 suona la carica in vista della 15esima giornata. «Il roster è completo, ci può essere apparente concorrenza, ma in realtà è un ottimo stimolo in tutti questi incontri», rassicura Turmena, profondamente legato a Napoli e alla maglia. «Qui sono rinato e desidero continuare a dare tutto», la chiosa dell’universale, che vale come una dichiarazione d’amore.