Soffre ma prevale di misura tra le mura amiche. Quarta vittoria stagionale, la seconda interna consecutiva. Napoli Futsal-Todis Lido di Ostia finisce 5-4 al PalaCercola. Per capitan Fernando Perugino e compagni 13 punti in classifica e inversione di tendenza.

Anticipo del venerdì e della nona giornata di serie A. Renzo Grasso infortunato, Marcio Ganho riconfermato in porta, Adriano Foglia in tribuna.

Subito Attilio Arillo scalda i motori e chiama in causa Edoardo Di Ponto. Lo sloveno Nejc Hozjan fa altrettanto, costringendo il numero 12 a rifugiarsi in angolo. Ci pensa Luis Felipe Naibo Turmena a sbloccare il punteggio (7’14”). Il Napoli Futsal raddoppia in un baleno: 7 secondi soltanto bastano a Fernandinho per siglare il 2-0. Il pivot classe 1983 sfrutta una colossale disattenzione degli ospiti e deposita il pallone in fondo al sacco. I ragazzi di Piero Basile concretizzano gli errori avversari e la ripartenza impetuosa dell’universale Bruno Coelho spiana la strada alla doppietta di Fernandinho: nuovo balletto e 3-0 (8’30”).

Rialza la testa la formazione allenata da Maurizio Grassi, tanto da accorciare le distante con Matteo Esposito (12’26”). Soltanto rinviato il 3-2 da parte di Alexandre Ferreira Leandro. Azzurri beffati dallo schema perfetto degli ospiti su palla inattiva (15’41”). Vicino al gol Attilio Arillo, pericoloso ma poco preciso. Ganho si esalta e sventa la minaccia, Fabio Poletto spara alto il pallone del possibile 3-3. Il club del presidente Serafino Perugino rischia di compromettere quanto fatto di buono. Si va al riposo sul +1.

Nella ripresa il Napoli tenta l’allungo ma il palo ferma Hozjan e la traversa nega a Fernandinho la gioia della tripletta. Dal 3 a 0 al 3 a 3: Todis Lido di Ostia pareggia con il numero 10, il laterale Christopher Cutrupi (35’41”). A Cercola il pubblico sostiene capitan Fernando Perugino e soci, che rispondono con Arillo (corsa liberatoria del 9 azzurro al 30’13”) e Rodolfo Fortino (una sentenza al 32’27”): 5-3 e padroni di casa nuovamente avanti.

Grassi schiera Leandro power play e a 1’40” dalla sirena Poletto fissa il 5-4. Il doppio assalto finale del Lido di Ostia (tentativo di Leandro dalla distanza a 48” e traversa a 19 secondi) spaventano gli azzurri, che resistono e lasciano il parquet tra gli applausi dei tifosi.