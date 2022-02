Ci saranno anche loro. Si concederanno 90 minuti che valgono una intera stagione e per questo motivo presenzieranno allo stadio Diego Armando Maradona. L’una tifosa nerazzurra, l’altra di fede milanista. Sabato 12 febbraio si tinge un po’ di rosa la sfida scudetto Napoli-Inter con Paola Di Marino (estasiata da Javier Zanetti) ed Emma Errico (ammiratrice di Andriy Shevchenko e Kakà) sugli spalti di Fuorigrotta. Fermo il campionato di serie A femminile (riprenderà il 26 febbraio con il Verona), il capitano procidano e il centrocampista di battaglia, nate nello stesso anno (1994), seguiranno con grande interesse il big match della 25esima giornata.

«Ottimo allenatore e ottimo comunicatore», dice di Luciano Spalletti il tecnico delle azzurre Roberto Castorina, che conosce bene il mister di Certaldo. «Ho avuto la fortuna di essere allenato da Spalletti a Empoli: insieme vincemmo il campionato di C, conquistammo la Coppa Italia e guadagnammo la promozione in serie B». L’allora ragazzino Castorina apprese «input importanti che ricordo tuttora. Mi sono trovato bene con Spalletti, perché mi ha insegnato determinati aspetti per il sottoscritto sconosciuti».

Ex giocatore, Castorina, al primo anno all’ombra del Vesuvio insieme a Giulia Domenichetti, ricorda i trascorsi con il Genoa. «Esperienza particolare in quello che prima era il San Paolo: è uno stadio che segna, avvolgente come l’Olimpico». Il suo un esordio con gol contro la Roma al Luigi Ferraris, partendo dalla panchina. «Si fece male il compianto Gianluca Signorini e mister Franco Scoglio mi mandò in campo». Per l’ex attaccante un timbro indelebile.

Svolta di mercato. Il Napoli femminile non si è smarrito, non si è disunito. Gli innesti hanno agevolato il lavoro di Castorina e Domenichetti. Miglioramenti evidenti e stagione raddrizzata. In Coppa Italia contro l’Empoli (dicembre 2021) un bel messaggio e inversione di tendenza. Poi sono seguite le ottime prestazioni contro l’Inter, la Roma e la Fiorentina, raccogliendo quattro punti pesanti per la corsa salvezza. Il club presieduto da Lello Carlino gioca con lo stesso schema tanto caro a Spalletti, incentrato su ordine e intensità.

In attesa del debutto di Romina Pinna contro le gialloblu (servirà un atteggiamento offensivo), si sono messe già in luce Claudia Mauri, ex milanista in gol contro l’Inter, il gigante difensivo Lana Golob (pratica ed essenziale, abile a fermare Valentina Giacinti e Daniela Sabatino), il portiere Rachele Baldi (sicura tra i pali e nelle uscite), la grintosa Errico (guerriera naposavonese), la 19enne argentina Apolonia Berti (debutto al Bozzi e dieci minuti al massimo delle sue potenzialità). E’ stata la mano di Dio certamente ma anche quella di Castorina-Domenichetti, con la regia del direttore generale Marco Zwingauer.