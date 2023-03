Napoli-Milan sfida al Trofeo Davide Nuzzo: anche gli azzurri all'internazionale U12

Il Napoli di Peppe Barrucci è tra le 32 formazioni partecipanti al Memorial Davide Nuzzo, trofeo in programma ad Arezzo con forti tinte partenopee. Non solo è organizzato dalla BDF Sport Events di Luigi Santoro, che ha costruito un gioiellino per la categoria migrando da Napoli all'aretino e rendendolo uno dei tornei più importanti per gli Under 12 a livello europeo, ma anche perché intitolato a Davide Nuzzo, un giovane calciatore di Marano di Napoli tragicamente scomparso in un incidente stradale, vittima di un pirata della strada nell'agosto del 2013.

Il Trofeo Internazionale “Davide Nuzzo” giunto alla IX edizione, si svolgerà ad Arezzo dal 18 al 21 maggio 2023. Al via Milan (campione in carica), Juventus, Liverpool, Chelsea, Red Bull Salisburgo, Roma, Lazio, Napoli, Fiorentina, Empoli, Bologna, ACR Saint Etienne, Brøndby, Lyngby, Bohemians Praha, MTK Budapest, HJK Helsinki, solo per citarne alcune squadre. Il “Davide Nuzzo” coinvolgerà oltre 500 atleti e 100 tecnici provenienti da 8 Paesi Europei, ed è stimato un flusso turistico di circa 3.000 persone sulle strutture sportive e ricettive di Arezzo. La mission è riuscire a convogliare in questa vetrina i migliori talenti U12 del calcio europeo e realizzare un evento che sia ogni edizione più smart, dinamico e fruibile dalla generazione Z, indiscussa protagonista della manifestazione. Il Trofeo è cresciuto esponenzialmente nel biennio 2021 - 2022, passando da sedici a ventotto squadre partecipanti, fino alla formula a 32 team per l’edizione 2023, di cui 16 saranno top club professionisti e 16 accademie elite di formazione dei giovani calciatori, italiane e straniere.

L’ultima edizione del Trofeo ha contato la partecipazione di 28 Club, tra 14 team professionistici e 14 accademie elite di formazione italiane. Sono stati 4 i Paesi Europei coinvolti nella competizione, impreziosita dalla partecipazione dei Top Club italiani ed europei, Juventus, Milan, Inter e Liverpool tra gli altri, per un totale di 485 atleti U12 in campo.

"Quest'anno stiamo coinvolgendo anche la Federazione Calcistica Ucraina per avere una loro rappresentanza - le parole di Luigi Santoro - Vorremmo che questo torneo diventasse un punto di riferimento per la categoria under 12 in Europa; si sta pian piano avverando questo sogno. Il mio augurio è che rimaga sempre nei cuori dei bambini che animano il Trofeo”. Poi, si sofferma sul parterre di squadre dell’edizione 2023: “Lo scorso anno ci sono state squadre di caratura internazionale, ma quest’anno verranno rappresentate oltre dieci nazioni con squadre come: Red Bull Salisburgo, Liverpool, Sporting Lisbona, due società di Helsinki, Budapest, Braga, Saint Etienne e tante big italiane; dai campioni in carica del Milan alla Juventus e la Fiorentina per una prima assoluta”.