Pesi, attrezzi, seduta in palestra e tapis roulant per le tartarughine e la bionda Lisette Tammik, attaccante classe ’98. Dopo la sosta per le nazionali, riparte il campionato di serie B con il «testacoda» Napoli-Perugia, in programma domani alle ore 14.30 a Casamarciano. Nella quinta giornata mancherà all’appello il difensore Paola Di Marino, che sta recuperando da un infortunio rimediato nella sfida contro la Lazio del presidente Lotito.



Capolista contro fanalino di coda. «Non va sbagliato l’atteggiamento. È una gara di vitale importanza. Queste sono partite in cui non ci si può permettere di avere un approccio morbido. Dobbiamo dimostrare ancora tanto, anche se la vittoria in Veneto ha fatto crescere la nostra autostima», osserva tranquillo il tecnico Giuseppe Marino.



Capitan Emanuela Schioppo e compagne in questa prima parte di stagione, se si esclude il pareggio contro la San Marino Academy, hanno sempre vinto. Le azzurre puntano decisamente alla promozione e cercheranno di ottenere l’intera posta in palio contro le umbre.



Test match probante. «L'amichevole col Venezuela ci ha dato indicazioni importanti, abbiamo una rosa ampia e sono certo che ogni ragazza che verrà scelta darà il meglio per la squadra», afferma Marino alla vigilia del turno casalingo. «Fare il massimo in campo per il massimo risultato possibile», la ricetta da applicare alla lettera. Dunque niente alibi.



Positivo il bilancio tracciato dal patron Raffaele Carlino. «Non posso che essere soddisfatto. Bel gioco e primo posto in classifica, le nostre ragazze sono anche in testa al girone di Coppa Italia. L'unico motivo di rammarico sono i due punti persi contro San Marino». Da non snobbare il duello con il Grifone. «Perchè partite facili non esistono». © RIPRODUZIONE RISERVATA