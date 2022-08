Napoli-Sassuolo, finale amaro: azzurrini sconfitti 3-2 nel recupero

Non riesce a dare continuità il Napoli Primavera di Nicolò Frustalupi. Gli azzurrini avevano vinto nel finale la seconda gara di campionato qualche giorno fa ma sono stati sconfitti allo stesso modo oggi dal Sassuolo in casa: a decidere il match di Cercola è stato il gol di Russo in mischia che ha tolto punti alla squadra di casa.

Ancora Spavone aveva risposto con il pari al gol del primo vantaggio Emiliano con Pieragnolo. Nella ripresa il raddoppio neroverde: rigore tirato da Casolari, respinto da Boffelli ma poi ribadito ancora in rete da Abubakar. Gli azzurrini avevano trovato ancora una volta il pari con Gioielli dopo l'ora di gioco prima del gol beffa nel finale.