Napoli United fermato a Mugnano: 0-0 con l'Atletico calcio

Napoli United fermato in casa dall'Atletico calcio. Al Vallefuoco di Mugnano la gara termina a reti inviolate: uno 0-0 che arriva dopo il pareggio rimediato in trasferta - prima della sosta - contro il Villa Literno.

La squadra multietnica, guidata in panchina da Diego Maradona junior, fatica per tutta la prima frazione di gioco. Due buone occasioni, ad ogni modo, capitano sui piedi di Carissimi e Pelliccia ma non vengono sfruttate a dovere.

Gli ospiti si difendono bene e ci provano in almeno due circostanze, ma Giordano è attento e non si fa sorprendere. Ripresa caratterizzata da ritmi più elevati, ma il muro dell'Atletico regge bene nonostante il forcing del Napoli United, che spreca con Renelus sul finire del tempo.