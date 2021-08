Napoli United, trasloco ad Arienzo per Diego junior e la squadra

Il Napoli United si trasferisce ad Arienzo, cittadina casertana, dove i "leoni" completeranno la prima parte della preparazione al campionato di Eccellenza. La compagine multietnica, da questo allenata da Diego Maradona junior, resteranno ad Arienzo per una settimana. Maradona junior e l'intera rosa - come annunciato dal consigliere provinciale Pasquale Crisci, saranno accolti da tifosi e addetti ai lavori il 18 agosto presso la sede della Provincia di Caserta per il tradizionale saluto di benvenuto. La formazione presieduta da Antonio Gargiulo rientrerà poi a Mugnano, sede delle gare interne, per ultimare la preparazione in vista degli impegni di Coppa Italia e campionato.