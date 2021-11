Napoli United, Akrapovic colpito da un pugno in campo: operazione riuscita

Aaron Akrapovic (nella foto), difensore centrale e capitano del Napoli United, è stato sottoposto oggi all'intervento di ricostruzione del setto nasale dopo aver subito un pugno nel corso della gara che la compagine multietnica guidata da Diego Maradona junior ha disputato (nell'ultimo turno) con la Nuova Napoli Nord. Un episodio di violenza stigmatizzato con forza dalla società biancoverde che ha pubblicato sulla propria pagina Facebook le immagini dell'accaduto. Akrapovic è stato operato al Secondo Policlinico di Napoli dall'equipe condotta dalla dottoressa Graziella Salerno. Operazione perfettamente riuscita, ma i tempi di recupero del calciatore non sono ancora noti. Il presidente del Napoli United, Antonio Gargiulo, ha annunciato che la società "andrà fino in fondo per far emergere la verità, anche se nel calcio dilettanti non esiste la prova tv".